МОЗ оприлюднив список карантинних рекомендацій для церков на Великдень

Це вже другий Великдень, який пройде в умовах пандемії

На Великдень нового карантину не буде, тож варто дотримуватися чинних правил, аби вберегти здоров'я

Міністерство охорони здоров’я не планує запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Втім, міністерство підготувало рекомендації для релігійних закладів. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Зокрема, він звернувся до релігійних закладів з такими рекомендаціями на Великдень:

заохочувати онлайн богослужінь для вірян,

збільшити кількість сесій благословення та зменшити їх тривалість,

зафіксувати вхідні двері/блоки на територію та у приміщення храмів у відкритому стані,

встановити обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів та забезпечити дотримання дистанції між прихожанами на вулиці не менше 1,5 м,

рекомендувати відвідувати обряд благословення та освячення їжі лише одній особі від сім'ї.

Також Ляшко звернувся до українців, яким він рекомендує:

людям похилого віку, людям з хронічними захворюваннями утриматися від відвідування храмів, краще освятити святковий кошик на свіжому повітрі біля храму.

утриматись від святкових відвідувань родичів та друзів,

краще, щоб до храму на Великдень йшов хтось один із родини.