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    Митрополит Епіфаній розповів, як працюватимуть храми на Великдень в умовах карантину

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    &laquo;На Великдень усі бажаючі зможуть піти до церкви, але за умов дотримання дистанції і використовуючи захисні маски&raquo; &ndash; Епіфаній - Митрополит Епіфаній розповів, як працюватимуть храми на Великдень в умовах карантину

    «На Великдень усі бажаючі зможуть піти до церкви, але за умов дотримання дистанції і використовуючи захисні маски» – Епіфаній

    Святі отці будуть освячувати паски на хлібокомбінатах, на заводах та у магазинах

    Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії, зокрема, планується масове освячення пасок на хлібокомбінатах.

    Про це йдеться в інтерв’ю предстоятеля Православної церкви України виданню Радіо Свобода.

    Митрополит розповів, що святі отці будуть освячувати паски на хлібокомбінатах, на заводах та у магазинах: «Є цілі мережі магазинів, які звертаються до нас. Навіть у Києві ми делегуємо священнослужителів, які впродовж цих днів звершують освячення пасок і різних страв».

    Також на Великдень усі охочі зможуть піти до церкви, але за умов дотримання дистанції і використовуючи захисні маски.

    «Храми будуть відчинені. І на вулиці, наскільки мені відомо з рішення МОЗ, і є заяви МОЗ про те, що не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть звершуватися. Але зараз ми бачимо, що центральна влада передала фактично повноваження на місця. І кожна громада на місці, чи це обласний центр, чи це ОТГ, ухвалюють рішення, залежно від того, в якій зоні вони перебувають. Якщо це «червона» зона, коли хвороба інтенсивно розвивається, то, звичайно, обмеження посилюються.

    І це стосується також і церковних ієрархів. Як ми зараз бачимо по всій Україні, що архієреї нашої церкви в певних обласних центрах, в областях звертаються до духовенства, до вірних із закликом, що потрібно більше обмежити можливість щодо звершення масових богослужінь. І це нормально, кожен вирішує на місці. А централізовано у нас вже ухвалені відповідні рішення про те, як потрібно поводити себе в цих складних умовах».

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    Теги: церква громада Великдень 2021 Епіфаній влада
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