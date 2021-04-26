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    Епіфаній розповів, чи отримає ПЦУ цього року Благодатний вогонь

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    Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті - Епіфаній розповів, чи отримає ПЦУ цього року Благодатний вогонь
    Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті

    Єпіфаній зазначив, що Благодатний вогонь в Україну може прибути вранці в неділю, 2 травня, і його обов'язково поширять Україною

    Православна церква України має отримати Благодатний вогонь на Великдень цього року. ПЦУ не замовлятиме чартерний літак. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» розповів предстоятель ПЦУ Епіфаній.

    Єпіфаній зазначив, що Благодатний вогонь в Україну може прибути вранці в неділю, 2 травня, і його обов'язково поширять Україною.

    «Так, ми не будемо замовляти чартерного літака. Але, як в минулому році, так і в цьому році ті компанії, які будуть звершувати якісь перельоти в цей час, це можуть бути технічні якісь, і вони пообіцяли, що в цьому році також доставлять нам Святе світло, Благодатний вогонь, як ми називаємо. Можливо, не в той час, коли ми бажали, ввечері, відразу за декілька годин. Це може бути і вранці вже в неділю, але обов’язково ми це світло отримаємо і розповсюдимо по Україні», - сказав предстоятель ПЦУ.

    За його словами, церкви на Великдень будуть відчинені, однак пускатимуть вірян лише у масках та за умов дотримання дистанції.

    Як повідомлялося, влада Києва встановила особливі вимоги, за якими в столиці проводитимуться релігійні заходи на Великдень і у Вербну неділію. Зокрема, рекомендовано проводити богослужіння в онлайн-режимі.

    Якщо ж богослужіння проводиться у храмі, там необхідно забезпечити дезінфекцію та провітрювання приміщень, обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів, забезпечити температурний скринінг і дотримання маскового режиму.

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    Теги: церква літак православна церква Великдень 2021 Епіфаній
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