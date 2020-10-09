Де у Європі подешевшало житло: список країн



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Найбільше ціни на житло цього року впали в Угорщині

Країнами Європи, де за підсумками другого кварталу 2020 року найбільше подешевшало житло, стали Угорщина (мінус 7,4%), Естонія (мінус 5,8%), Латвія (мінус 2,3%), Болгарія (мінус 1,1% ) і Ірландія (мінус 0,1%). Про це йдеться в звіті, опублікованому на сайті Євростату.

У річному вираженні ціни найбільше впали в Угорщині (мінус 5,6%) і на Кіпрі (мінус 2,9%). І навпаки, в порівнянні з 2019 роком різко подорожчало житло в Люксембурзі (плюс 13,3%), Польщі (плюс 10,9%) та Словаччини (плюс 9,7%).

Як країн, де нерухомість подорожчала найпомітніше в порівнянні з попереднім кварталом, аналітики назвали Люксембург (плюс 4,4%), Італію (плюс 3,1%) і Австрію (плюс 2,5%).

Раніше експерти назвали країни єврозони з найтіснішим житлом. За даними за 2018 рік, майже половина населення Румунії (46,3%) жила в переповнених будинках. Схожа ситуація спостерігалася в інших країнах, які належали колись до «соцтабору» - Латвії (43,4%), Болгарії (41,6%), Хорватії (39,3%) і Польщі (39,2%).