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    Де у Європі подешевшало житло: список країн

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    На&nbsp;Кіпрі здача житла в оренду може стати непоганим джерелом доходу - Де у Європі подешевшало житло: список країн
    На Кіпрі здача житла в оренду може стати непоганим джерелом доходу

    Найбільше ціни на житло цього року впали в Угорщині

    Країнами Європи, де за підсумками другого кварталу 2020 року найбільше подешевшало житло, стали Угорщина (мінус 7,4%), Естонія (мінус 5,8%), Латвія (мінус 2,3%), Болгарія (мінус 1,1% ) і Ірландія (мінус 0,1%). Про це йдеться в звіті, опублікованому на сайті Євростату. 

    У річному вираженні ціни найбільше впали в Угорщині (мінус 5,6%) і на Кіпрі (мінус 2,9%). І навпаки, в порівнянні з 2019 роком різко подорожчало житло в Люксембурзі (плюс 13,3%), Польщі (плюс 10,9%) та Словаччини (плюс 9,7%).

    Як країн, де нерухомість подорожчала найпомітніше в порівнянні з попереднім кварталом, аналітики назвали Люксембург (плюс 4,4%), Італію (плюс 3,1%) і Австрію (плюс 2,5%).

    Раніше експерти назвали країни єврозони з найтіснішим житлом. За даними за 2018 рік, майже половина населення Румунії (46,3%) жила в переповнених будинках. Схожа ситуація спостерігалася в інших країнах, які належали колись до «соцтабору» - Латвії (43,4%), Болгарії (41,6%), Хорватії (39,3%) і Польщі (39,2%).

    нерухомість Європа Естонія ціни Латвія Угорщина Ірландія Болгарія житло Кіпр населення Люксембург
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