День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого

Сьогодні заборонено лаятися, сваритися, лихословити

5 лютого, День ерудита, Всесвітній день «Нутелли». Віряни вшановують пам'ять святої мучениці Агафії.

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День ерудита

День ерудита, що припадає на 5 лютого, відзначається у всьому світі. Цей день присвячений інтелектуально обдарованим людям, що мають великий багаж знань та вміло користуються ним. Варто сказати, що ерудованість в жодному випадку не пов’язана з вищою освітою. Не кожну людину, що здобула вищу освіту та навіть отримала диплом з відзнакою, можна назвати ерудитом.

Це неофіційне свято, воно не позначене червоною позначкою у календарі та не відоме широкому загалу людей. Проте кожна людина з неабиякими інтелектуальними здібностями має знати про його існування. Мета свята не тільки визначити найерудованіших представників людської раси, але й заохотити кожного до саморозвитку.

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Всесвітній день «Нутелли»

5 лютого кожного року світ відзначає Всесвітній День «Нутелли». Свято започаткувала блогер Сара Россо на своїй сторінці у 2007 році, а інтернет-простір швидко підхопив цю ініціативу.

«Нутелла» – це назва шоколадно-горіхової пасти. Своє походження вона веде з Італії, а саме з міста Альба. Кондитер П’єтро Ферреро у 1946 році вирішив виробляти шоколадні батончики, але какао тоді було в дефіциті. З цієї причини, крім какао-масла, Ферреро додавав у свої смаколики лісові горіхи. Ці солодощі припали до смаку покупцям. До 1964 горіхова паста мала назву «Суперкрем», а потім син П’єтро – Мікеле – перейменував продукт.

Традиційно, щорічно обирається амбасадор «Нутелли», який є абсолютним прихильником цих ласощів. Амбасадор повинен розповідати людям про пасту.

Яке сьогодні релігійне свято

5 лютого в церковному календарі – день пам’яті святої мучениці Агафії. Народилася дівчина у заможній і благочестивій родині в Палермо. На той час імператором був Декій, який вирізнявся особливою жорстокістю щодо християн. Коли язичники дізналися, що дівчина сповідує християнтво, то відразу її схопили. На час суду її поселили у жінки, в якої було п'ять доньок. Вони намагалися спокусити Агафію прикрасами і сукнями, але вона відмовилася прийняти язичництво. Агафію довго мучили і катували, але Господь зцілював її рани. Померла вона як мучениця.

Що не можна робити цього дня

Заборонено лаятися, сваритися, лихословити.

Не можна перебувати у брудному будинку.

Краще не їсти масні продукти.

Народні прикмети і традиції

Тепло стоїть, значить зима скоро закінчиться і прийде весна;

Морозний день – весна буде дуже теплою;

Раптом вдарили морози – до спекотного літа;

Немає снігу – влітку буде посуха.

Пам’ятні події 5 лютого

1585 рік – у Львові заснували Успенське ставропігійське братство;

1597 рік – за наказом Тойотомі Хідейосі в Нагасакі розіп'яли 26 ранніх японських християн;

1818 рік – після смерті Карла XIII королем Швеції та Норвегії стає Карл XIV Юган, відомий раніше як маршал Франції Жан Батіст Бернадот;

1861 рік – у Філадельфії (США) Коулмен Селлерс отримує патент на кінематоскоп;

1913 рік – у Львові у залі Українського народного дому всі українські академічні товариства влаштовують великий академічний бал;

1917 рік – схвалена чинна конституція Мексики, яка першою в світі закріпила соціальні права;

1919 рік – перша в Європі регулярна пасажирська авіалінія компанії Deutsche Luft-Reederei GmbH зв'язує в Німеччині Берлін і Веймар;

1924 рік – радіо ВВС починає передавати з Гринвіцької обсерваторії сигнали точного часу;

1928 рік – німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезує вітамін D, брак якого спричиняє рахіт;

1935 рік – у Нью-Йорку організатори професійного боксу ухвалюють рішення, що двобої за чемпіонське звання не можуть тривати більше 15 раундів;

1977 рік – заарештували лідерів Української Гельсінської групи Микола Руденка й Олекса Тихого;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Норвегією;

1999 рік – Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, отримує рік тюрми за побиття двох людей, машина котрих зіткнулася з автомобілем Тайсона.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають Макар, Агафія.