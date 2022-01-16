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    День пам’яті «кіборгів»: Україна вшановує захисників Донецького аеропорту

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    Сьогодні &ndash; Всеукраїнський день пам&rsquo;яті &laquo;кіборгів&raquo; - День пам’яті «кіборгів»: Україна вшановує захисників Донецького аеропорту
    Сьогодні – Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів»
    фото з відкритих джерел

    Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, тобто 242 дні

    Сьогодні – Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів». Україна вшановує захисників Донецького аеропорту.

    Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів» встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт.

    Бої за Донецький аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, тобто 242 дні. В обороні також брали участь волонтери і медики, тому в День пам’яті кіборгів вшановують і їхню пам’ять.

    За офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 військових.

    26 травня 2014 року проросійські сепаратисти та чеченські бойовики захопили будівлі аеропорту тоді ще мирного Донецька.

    Цього самого дня українські силовики завдали удар по позиціях терористів та встановили контроль над Донецьким летовищем. Пізніше була повна дестабілізація міста Донецьк, початок окупації та нескінченні спроби ворога відібрати контроль над аеропортом, але наші воїни не здавали позицій і, навіть під шквальним вогнем, тримали оборону.

    У різний час в аеропорту та прилеглому селищі Піски воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1», вояки Добровольчого українського корпусу (ДУК) та багато інших. Багатьох із них було відзначено державними нагородами, деяких із них – посмертно.

    18-21 січня 2015 року внаслідок підриву терміналу ДАП загинуло 58 захисників-кіборгів, які відстоювали цей плацдарм до останньої краплі крові. 21 січня 2015 року було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу – цей об’єкт був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

    Варто зазначити, що «кіборгами« нескорених українців назвав сам ворог. Мовляв, лише роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах. Згадуючи про їх героїчний подвиг, зазвичай говорять: «Вони вистояли – не вистояв бетон».

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    Теги: свята військові аеропорт Донецьк Україна
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    День пам’яті «кіборгів»: Україна вшановує захисників Донецького аеропорту