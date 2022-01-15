У Швеції знайшли особисту печатку Пилипа Орлика (фото)

Раніше з Швеції привезли оригінал Конституції Орлика.

Дослідники Державного королівського архіву Швеції, звідки раніше привезли оригінал Конституції Пилипа Орлика, знайшли його печатку. Про це розповів український історик Тарас Чухлібманцер на своїй сторінці у Facebook.

«Фантастична історична знахідка – на свята у Швеції віднайдено особисту печатку гетьмана Орлика! За допомогою наших дослідників у Державному Королівському архіві у Швеції щойно було віднайдено оригінальну особисту печатку з гербом «Новина» гетьмана Пилипа Орлика, яка до цього часу не була відома світовій та українській історичній науці», – написав Чухлібманцер.

Пилип Орлик був українським політичним, державним і військовим діячем, Генеральним писарем (1702-1709) та гетьманом Війська Запорозького у вигнанні (1710-1742). Він належав до шляхетського роду Орликів чеського походження, які користалися гербом «Новина».

Історик також оприлюднив фото печатки та додав, що воно публікується вперше у свято Василя, 14 січня 2022 року, на його сторінці.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що оригінал Конституції Пилипа Орлика вперше привезуть в Україну 16 серпня з нагоди святкування 30-річчя Незалежності.