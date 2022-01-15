США звернуться до Радбезу ООН у разі агресії Росії в Україні

США звернуться до Радбезу ООН, якщо криза навколо України загостриться з вини Росії

Вашингтон хоче привернути увагу світової громадськості до української проблеми

Американська влада планує ініціювати у Раді Безпеки ООН розгляд щодо напруженості навколо України, у разі її ескалації з вини Росії. Про це повідомляє видання Foreign Policy із посиланням на джерела серед американських чиновників.

Джерела зазначили, що США не можуть серйозно протистояти Росії в ООН, оскільки Москва має право вето.

Зверненням до Ради безпеки Вашингтон хоче привернути увагу світової громадськості до української проблеми.

«Є цінність у тому, щоб привернути увагу до цієї кризи. Це продемонструє, наскільки Росія ізольована у Раді Безпеки ООН та на світовій арені», – пояснив один із співрозмовників агентства.

За його словами, дебати в ООН покажуть дипломатичну ізоляцію Росії і, можливо, спонукають Китай відвернутися від неї.

Раніше постійний представник Норвегії при ООН Мона Юуль, яка виконуватиме обов'язки голови Ради безпеки, заявила, що рада готова до будь-яких варіантів розвитку ситуації навколо України і уважно стежить за тим, що відбувається на сході Європи.

Зазначимо, американські військові вказали Україні на вразливість російської армії.

Нагадаємо Росія перевіряє боєготовність армії на окупованому Донбасі.

Раніше стало відомо, що в Росії оголосили раптову перевірку бойової готовності армії.

До слова, очільник МЗС країни-агресорки Сергій Лавров напередодні заявив, що РФ навіть не обговорюватиме вимогу США відвести війська від України.