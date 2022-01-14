Сайт МЗС відновив роботу після кібератаки

МЗС вживає практичних заходів для посилення кіберзахисту міністерства та українських посольств і консульств за кордоном

Сайт Міністерства закордонних справ України відновив свою роботу після хакерської атаки, що була здійснена у ніч з 13 на 14 січня. Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці в Facebook.

«Команда спеціалістів МЗС, у співпраці з іншими причетними відомствами, вже відновила роботу веб-сайту МЗС України: mfa.gov.ua»,– йдеться у повідомленні.

Усі розділи сайту працюють у штатному режимі.

«Внаслідок сьогоднішньої хакерської атаки контент сайту не постраждав, витоку службової інформації не зафіксовано, внутрішні ІТ-системи міністерства працюють в штатному режимі», – зазначив Ніколенко.

МЗС вживає практичних заходів для посилення кіберзахисту міністерства та українських посольств і консульств за кордоном.

Як відомо, цієї ночі хакери атакували близько 70 сайтів органів влади. Зазначимо, Україна і НАТО підпишуть угоду про посилення кіберспівпраці.

Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

На стартовій сторінці Міносвіти і МЗС було розміщено повідомлення українською, російською та польською мовами про те, що особисті дані українців будуть у загальному доступі в мережі.

СБУ разом з Держкомзв’язку заявили, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило офіційну заяву у зв’язку з хакерською атакою на урядові сайти.

За інформацією Центру інформаційної безпеки, за кібератакою проти України стоїть Росія. А версію про причетність до атак Польщі спростовує те, що польський текст писав не носій мови. Це Центру стратегічних комунікацій підтвердили польські колеги.

Як повідомлялося, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

До слова, восени міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розкрив головні цифрові пріоритети України на наступні два роки. Зокрема він повідомив, що в Україні планують запровадити онлайн-голосування на виборах.