Рашистські пропагандисти впали в істерику через український паспорт Невзорова

Олександр Невзоров не встиг стати українцем, як уже отримав порцію критики з прокремлівських медіаресурсів

Кремлівські медіабійці почали інформатаку на свого колишнього співвітчизника

Надання українського громадянства відомому російському журналісту Олександру Невзорову збурило прокремлівські Telegram-канали, які почали критикувати це рішення президента України Володимира Зеленського та вигадувати «справжні причини» такого кроку.

Так, Telegram-канал «Медиастанция», який підтримав і відомий телепропагандист Володимир Соловйов, заявив, що нібито Невзоров отримав український паспорт винятково за «публікації з трупами та публічні образи Путіна».

Також рашистські бійці соцмережевого фронту почали закидати Олександру Невзорову небажання їхати за паспортом до України із Ізраїлю, де він зараз перебуває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, президент Володимир Зеленський надав громадянство України російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії Невзоровій. За інформацією радника голови МВС Антона Геращенка, президент підписав відповідний указ про надання громадянства подружжю Невзорових «за визначні заслуги перед нашою країною».

Як відомо, у березні Слідчий комітет РФ обвинуватив Невзорова у поширенні нібито неправдивої інформації про дії російських збройних сил і завів кримінальну справу. Публіцист став першим журналістом у РФ, щодо якого завели справу за новою статтею про «фейки» про російську армію.

У Слідкомі заявили, що Невзоров розмістив «свідомо неправдиву інформацію про умисний обстріл збройними силами РФ пологового будинку в Маріуполі». Сам публіцист припустив, що його переслідування пов'язане із впливом на молодих журналістів. Водночас Невзоров підкреслив, що знає, як вибудовувати інформацію так, щоб «якщо дотримуватися закону, то не прискіпатися», і що заяву про обстріл збройними силами РФ пологового будинку в Україні він зробив "із граничною акуратністю".

Згодом Невзоров повідомив, що перебуває в Ізраїлі. За словами публіциста, поки він остаточно не вирішив, чи варто повертатися в Росію. МВС Росії оголосило його у розшук 4 травня. А 6 травня суд обрав Невзорову запобіжний захід у вигляді заочного арешту.