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  4. На окупованій частині Луганщини рашисти заблокували Viber
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    Суспільство

    На окупованій частині Луганщини рашисти заблокували Viber

    В ОРЛО стверджують, що за допомогою Viber українські військові нібито вираховують об'єкти, по яких завдають удари - На окупованій частині Луганщини рашисти заблокували Viber
    В ОРЛО стверджують, що за допомогою Viber українські військові нібито вираховують об'єкти, по яких завдають удари
    фото з відкритих джерел

    Месенджер визнали частиною військової інфраструктури ЗСУ

    У тимчасово окупованих районах Луганської області рашисти заблокували доступ до Viber. Про це повідомляють «Новости Донбасса».

    Окупанти зазначають, що це «відповідь на багаторазове почастішання використання сервісу як частини військової інфраструктури ворога з метою отримання даних про геолокацію та знаходження нашої критичної військово-громадянської інфраструктури».

    В ОРЛО стверджують, що за допомогою Viber українські військові нібито вираховують об'єкти, по яких завдають удари, але не пояснили, як саме.

    Нагадаємо, що раніше в ОРДЛО заблокували доступ до Facebook та Instagram. З аналогічним поясненням доступ до Facebook та Instagram було заборонено і на території Росії. Кремль назвав Meta «екстремістською організацією».

    Зайти в Facebook та Instagram, як і раніше, можна за допомогою VPN.

    Раніше Facebook та Instagram тимчасово дозволили користувачам у деяких країнах закликати до насильства щодо російських солдатів, а також дописи із закликами до смерті главі країни-агресору Путіну.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На окупованій частині Луганщини рашисти заблокували Viber