На окупованій частині Луганщини рашисти заблокували Viber

В ОРЛО стверджують, що за допомогою Viber українські військові нібито вираховують об'єкти, по яких завдають удари

Месенджер визнали частиною військової інфраструктури ЗСУ

У тимчасово окупованих районах Луганської області рашисти заблокували доступ до Viber. Про це повідомляють «Новости Донбасса».

Окупанти зазначають, що це «відповідь на багаторазове почастішання використання сервісу як частини військової інфраструктури ворога з метою отримання даних про геолокацію та знаходження нашої критичної військово-громадянської інфраструктури».

В ОРЛО стверджують, що за допомогою Viber українські військові нібито вираховують об'єкти, по яких завдають удари, але не пояснили, як саме.

Нагадаємо, що раніше в ОРДЛО заблокували доступ до Facebook та Instagram. З аналогічним поясненням доступ до Facebook та Instagram було заборонено і на території Росії. Кремль назвав Meta «екстремістською організацією».

Зайти в Facebook та Instagram, як і раніше, можна за допомогою VPN.

Раніше Facebook та Instagram тимчасово дозволили користувачам у деяких країнах закликати до насильства щодо російських солдатів, а також дописи із закликами до смерті главі країни-агресору Путіну.