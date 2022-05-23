Перший вирок воєнному злочинцю з Росії: Суд визнав Шишимаріна винним у вбивстві мирного жителя

Ц е перший вирок щодо воєнних злочинів, скоєних російськими солдатами в Україні після повномасштабного вторгнення

Вадима Шишимаріна посадили на довічне

Командира відділення військової частини 32010 четвертої танкової Кантемирівської дивізії сержанта російської армії Вадима Шишимаріна визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу). Його засуджено до довічного позбавлення волі, передає «Главком» з посиланням на вирок Солом’янського районного суду Києва.

За матеріалами справи 24 лютого 2022 року Шишимарін, разом із іншими військовослужбовцями Збройних сил Росії, вторгся на територію України. Протягом 24-26 лютого колона просувалася українською територією і потрапляла під обстріли Збройних сил України. У наступні два дні командування ухвалило рішення сформувати колону з п’яти машин (два БМП, КамАЗ і два бензовози), щоби доправити до Росії поранених. Їх, зі слів обвинуваченого, було четверо. Поранення отримали внаслідок перестрілки між різними групами російських військових у лісі на Сумщині.

Вранці 28 лютого сформована колона з пораненими окупантами вирушила з місця дислокації неподалік села Комиші Сумської області і вже за 20 км, поблизу села Грінченкове, потрапила під обстріл ЗСУ. Внаслідок вибуху було знищено одне БМП та КамАЗ, у якому перебували поранені.

Вцілілі російські солдати вирішили повернутися до лісу, де лишилися їхні резерви, для цього вони розділилися на невеликі групи. Та, у яку увійшов сержант Шишимарін, налічувала п’ять бійців: старший лейтенант Олександр Калінін, прапорщик Микола Макєєв, рядовий Іван Мальтісов і ще один військовослужбовець з прізвищем Куфаков. Усі були озброєні автоматами.

Зустрівши Volkswagen, що їхав у їхньому напрямку, ці п’ятеро обстріляли його, а потім заволоділи автомобілем. Водію дали утекти. За кермо сів Макєєв. Поруч із ним розмістився Куфаков. За водієм сидів Шишимарін, праворуч від нього – Мальтісов. У багажник машини заліз Калінін.

В'їхавши до села Чупахівка Сумської області, обвинувачений вбив пострілом у голову зі свого автомата Калашникова 62-річного Олександра Шеліпова. Чоловік ішов тротуаром, вів велосипед і розмовляв по телефону з товаришем.

На момент злочину Шишимарін перебував у автомобілі, який рухався. У машині також було ще четверо військових РФ.

Після вбивства українця окупанти потрапили у засідку, яку влаштували місцеві мисливці. Наступного дня російські солдати, у тому числі й Шишимарін, здалися у полон селянам.

У суді Шишимарін розкаявся у злочині і сказав, що не хотів вбивати беззбройну людину.

Під час дебатів український адвокат Віктор Овсянніков, який захищає сержанта російської армії, просив суд його виправдати.

Разом з тим, на думку суду, вина Шишимаріна підтверджується зібраними письмовими та речовими доказами. Зокрема, Феміда дійшла висновків, що вбивство скоєно з прямим умислом. Адже під час допиту обвинувачений зізнався, що міг не виконувати злочинний наказ. Тим більше не знав військове звання особи, яка йому віддала наказ вбити мирну людину.

Феміда не визнала каяття Шишимаріна щирим.

Головуючий суддя зачитував вирок обвинуваченому 50 хвилин. Це перший вирок щодо воєнних злочинів, скоєних російськими солдатами в Україні після повномасштабного вторгнення.

Крім цього, суд розпорядився передати Збройним силам України п’ять вилучених автоматів Калашникова у російських солдатів.

До набрання вироку законної сили суд залишив Вадима Шишимаріна під вартою обвинуваченого. Термін відбування покарння варто рахувати з 1 березня 2022 року – фактично з дня його затримання.

Вирок Солом’янського районного суду Києва може бути оскаржено у Київському апеляційному суді протягом 30 днів з дня його проголошення.

Додамо, що прокурор просив суд призначити довічне ув’язнення сержанту російської армії Вадиму Шишимаріну за вбивство мирної людини.

Нагадаємо, що в Україні триває 89-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.