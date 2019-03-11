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    Денісова направила Москальковій клопотання про необхідність термінової операції Грибу

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    Український політв'язень Павло Гриб - Денісова направила Москальковій клопотання про необхідність термінової операції Грибу
    Український політв'язень Павло Гриб

    Денісова і Вальдеманн обговорили питання надання медичної допомоги трьом пораненим військовополоненим морякам

    Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на зустрічі з заступником голови місії Євросоюзу в Україні Аннікою Вальдеманн повідомила, що досі не отримала відповідь від російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо можливості проведення термінової операції українцю Павлу Грибу.

    Про це Денісова написала у Facebook.

    «Обговорили питання про необхідність проведення термінової операції 20-річному політв’язню Павлу Грибу, якого утримують в Ростові-на-Дону. (...) Я повідомила, що направила клопотання уповноваженому з прав людини в РФ Тетяні Москальковій про необхідність невідкладної операції Павла в лікарні, але відповіді поки не отримала», – написала український омбудсмен.

    За її словами, Вальдеманн зазначила, що вона розділяє оцінку щодо серйозного стану Гриба, і висловила надію, що до нього допустять незалежних лікарів синхронно з допуском медиків до керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського.

    На зустрічі також порушувалося питання надання медичної допомоги трьом пораненим військовополоненим морякам: Василю Сороці, Андрію Ейдеру і Андрію Артеменку.

    «За інформацією від Москалькової, Василю Сороці вже зробили передопераційне обстеження, але саму операцію чомусь затягують. Це створює ризик для його інвалідності, адже часу для відкладання хірургічного втручання немає», – висловила стурбованість Денісова.

    Крім того, вона підкреслила, що кримському татарину Едему Бекірову, який знаходиться у важкому стані в сімферопольському СІЗО, на території тимчасово окупованого Криму, також потрібна кваліфікована допомога лікарів і належні умови утримання.

    «Висловила прохання щодо продовження тиску Європейського Союзу на РФ щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права», – вказала український омбудсмен. 

    Нагадаємо, 18 лютого Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону не дозволив матері політв'язня Павла Гриба та українським дипломатам відвідати його.

    13 лютого на зустрічі в Брюсселі з європейськими дипломатами Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова озвучила пропозицію синхронного доступу лікарів до Кирила Вишинського і Павла Гриба.

    Директор Європейської служби зовнішньої дії з роботи з державами Східного партнерства та Росії Люк Девінь повідомив, що нещодавно його представники зустрілися з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Під час зустрічі йшлося про можливість доступу лікарів до Кирила Вишинського, який підозрюється у вчиненні державної зради.

    «Українська сторона готова забезпечити ці умови лише за можливості синхронного доступу лікарів до українського політв’язня Павла Гриба, який знаходиться у надкритичному стані», - написала омбудсмен.

    Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.

    Нагадаємо, в анексованому РФ Криму незаконно утримуються 34 громадянина України, на території Росії - 35 українців і 24 захоплених у Керченській протоці моряки.

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