Денісова та Москалькова обмінялися списками засуджених



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За словами Денісової, разом із російським омбудсменом було визначено кейси осіб щодо яких необхідне термінове медичне втручання незалежних лікарів

Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова, перебуваючи у Москві, передала Уповноваженому з прав людини в РФ Тетяні Москальковій список зі 150 громадянами України, які утримуються у місцях несвободи у РФ та в Криму, у тому числі 24 українських моряків.

Про це Денісова написала 16 липня у Facebook.

«Такий же список, але з громадянами РФ, які утримуються в Україні, мені передала Тетяна Москалькова», - зазначила омбудсмен.

Вона додала, що учора з Москальковою домовилася про «необхідність вирішення гуманітарних питань щодо забезпечення окремих громадян, які перебувають у місцях несвободи, медичною або іншою допомогою».

«Ми визначили кейси осіб щодо яких необхідне термінове медичне втручання незалежних лікарів. Це, зокрема, Павло Гриб, Едем Бекіров, Володимир Балух. Сподіваюся, що найближчим часом їх відвідають лікарі», - повідомила Денісова.

«Також ми з Тетяною Москальковою домовились про те, щоб звернутися до президентів України та РФ щодо розгляду питання помилування деяких громадян наших країн. І надалі продовжуватимемо співпрацю, щоб права наших громадян були відновлені», - зазначила Денісова.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам у понеділок, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.

15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.

16 липня Денісова та Москалькова планували провести зустріч у Москві.