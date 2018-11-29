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    Денісова вимагає від РФ інформацію про місце утримання українських моряків

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    Людмила Денісова - Денісова вимагає від РФ інформацію про місце утримання українських моряків
    Людмила Денісова

    Наразі частину моряків вивезли з окупованого Криму до Москви, ймовірно, до в'язниці Лефортово

    Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до омбудсмена в Росії Тетяни Москалькової із вимогою встановити місцезнаходження 24 українських моряків, захоплених Росією під час нападу на кораблі біля Керченської протоки.

    Про це Денісова написала на своїй сторінці в Facebook.

    «У зв’язку з суперечливими повідомленнями щодо місця перебування українських військовополонених, звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново перевірити цю інформацію та поінформувати мене в найкоротші терміни», — написала Денісова.

    Як відомо, Київський районний «суд» окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили працівники ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

    Адвокат Джеміль Темиш повідомив, що заарештованих українських моряків окупанти вивезли в Москву.

    Омбудсмен Людмила Денісова попросила Кабмін допомогти родинам захоплених моряків грошима.

    У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

     Читайте також: Адвокат Семедляєв: Полоненим морякам загрожує до 6 років позбавлення волі
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    Крим суд ЗСУ ФСБ адвокат Азовське море Людмила Денісова Facebook ВМС Керченський міст
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