Денісова вимагає від РФ інформацію про місце утримання українських моряків



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Людмила Денісова

Наразі частину моряків вивезли з окупованого Криму до Москви, ймовірно, до в'язниці Лефортово

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до омбудсмена в Росії Тетяни Москалькової із вимогою встановити місцезнаходження 24 українських моряків, захоплених Росією під час нападу на кораблі біля Керченської протоки.

Про це Денісова написала на своїй сторінці в Facebook.

«У зв’язку з суперечливими повідомленнями щодо місця перебування українських військовополонених, звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново перевірити цю інформацію та поінформувати мене в найкоротші терміни», — написала Денісова.

Як відомо, Київський районний «суд» окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили працівники ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Адвокат Джеміль Темиш повідомив, що заарештованих українських моряків окупанти вивезли в Москву.

Омбудсмен Людмила Денісова попросила Кабмін допомогти родинам захоплених моряків грошима.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.