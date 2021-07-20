Депутат від «слуг» вигуляв у Раді футболку за 3,5 тис. грн (фото)

По залу Верховної Ради Халімон ходив без маски

Народний депутат від партії «Слуга народу» Павло Халімон похизувався в Раді футболкою від Hugo Boss з яскравим графічним принтом за 3,5 тисячі гривень. Депутатський модник потрапив в об'єктив камери фотокореспондента «РБК-Україна».

До речі, по залу Верховної Ради Халімон ходив без маски.

На глобальній платформі для модної індустрії Farfetch таку футболку Boss Hugo Boss з графічним принтом, круглим вирізом, короткими рукавами і прямим подолом, з матеріалу 100% бавовна продають за ціною 103 євро (тобто 3 528 гривень). На сайті вказано, що залишився тільки один екземпляр, і анонсовано нову доставку.

38-річний бізнесмен і політик Павло Халімон, родом із Чернігова, є заступником голови депутатської фракції партії «Слуга народу». Також він заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Зараз Халімон керує Чернігівською обласною організацією партії «Слуга народу».

Нагадаємо, депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва показала в Раді дорогу брендову сумку зі своєї колекції. 30-го червня парламентарка з’явилася у Верховній Раді з сумочкою від Dior, вартість якої оцінюють у $4900 або 133 тисячі гривень.