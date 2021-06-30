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    Депутатка від «Слуг» засвітила в Раді сумочку за 133 тис. грн (фото)

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    Депутатка від «Слуг» засвітила в Раді сумочку за 133 тис. грн (фото)
    Фото: Оксана Дмитрієва/ Facebook

    Середня зарплатня депутата складає 40 тисяч гривень

    Депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва вигуляла в Раду дорогу брендову сумку зі своєї колекції.

    30-го червня порламентарка з’явилася до Верховної Ради із сумочкою від Dior, вартість якої $4900 або 133 тисячі гривень. Фото Дмитрієвої опублікував на сторінці у Facebook фотокореспондент Олександр Гончаров.

    Нагадаємо, що середня зарплатня депутата складає 40 тисяч гривень.

    Тим часом, депутати Анна Скороход та Антон Поляков, яких ще у листопаді 2019 виключили із фракції «Слуга народу», мило проводять разом вихідні у Львові.

    26-го червня парочку бачили в одному з кафе разом. Цю зустріч діловою назвати важко, адже Скороход надто близько тулилася до Полякова.

    Нагадаємо, 30-річна народна депутатка Анна Скороход у лютому народила хлопчика. Про це повідомив колишній народний депутат Леонід Ємець. «Анна Скороход народила хлопчика!» – написав він.

    Теги: Верховна Рада депутат
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    Депутатка від «Слуг» засвітила в Раді сумочку за 133 тис. грн (фото)