Депутатка від «Слуг» засвітила в Раді сумочку за 133 тис. грн (фото)

Середня зарплатня депутата складає 40 тисяч гривень

Депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва вигуляла в Раду дорогу брендову сумку зі своєї колекції.

30-го червня порламентарка з’явилася до Верховної Ради із сумочкою від Dior, вартість якої $4900 або 133 тисячі гривень. Фото Дмитрієвої опублікував на сторінці у Facebook фотокореспондент Олександр Гончаров.

Нагадаємо, що середня зарплатня депутата складає 40 тисяч гривень.

Тим часом, депутати Анна Скороход та Антон Поляков, яких ще у листопаді 2019 виключили із фракції «Слуга народу», мило проводять разом вихідні у Львові.

26-го червня парочку бачили в одному з кафе разом. Цю зустріч діловою назвати важко, адже Скороход надто близько тулилася до Полякова.

Нагадаємо, 30-річна народна депутатка Анна Скороход у лютому народила хлопчика. Про це повідомив колишній народний депутат Леонід Ємець. «Анна Скороход народила хлопчика!» – написав він.