«Слуги народу» підрахували, скільки нардепів можуть потрапити до реєстру олігархів

Верховна Рада планує ухвалити у другому читанні законопроєкт про №5599 про реєстр олігархів восени

Корнієнко висловив припущення, що у нардепів зі «Слуги народу» «немає перспектив» потрапити до реєстру олігархів

Голова партії «Слуга народу», перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко вважає, що в разі ухвалення президентського законопроєкту №5599 до реєстру олігархів можуть потрапити близько п’яти народних депутатів. Про це Корнієнко заявив в інтерв’ю «Українським новинам».

«Треба подивитися, яка буде кінцева версія закону. Мені здається, що до п’яти осіб може претендувати. Називати колег не буду», – сказав голова партії «Слуга народу».

Водночас Корнієнко висловив припущення, що у нардепів зі «Слуги народу» «немає перспектив» потрапити до реєстру олігархів.

Він також вважає, що Верховна Рада ухвалить у другому читанні законопроєкт про №5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» восени.

«Восени ми, в будь-якому випадку, його приймемо. Мені особисто здається, що в цей законопроєкт можна вносити різні зміни, але в них немає сенсу. Це рамковий закон, фундаментальний, який прописує нову парадигму стосунків між бізнесом, політикою і суспільством», – сказав Корнієнко.

Він також розповів, що народні депутати подали 1230 поправок до другого читання проєкту закону, але нардеп не вважає доцільним «концептуально» змінювати текст документу.

Нагадаємо, Зеленський встановив дедлайн для розробки системи моніторингу олігархів.

Як повідомлялося, РНБО України не включатиме до реєстру олігархів жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі олігархів, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів.

До слова, депутатка Сюмар пояснила, чому закон про олігархів – «найбільша корупційна схема».

Зазначимо, Верховна Рада 1 липня проголосувала у першому читанні за проєкт закону президента про олігархів. Відповідне рішення підтримали 275 нардепів, проти виступили 39 обранці, утрималися – 19, не голосували – вісім депутатів. Жодного голосу за закон не дали ОПЗЖ, «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

Під час обговорення закону лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розсмішила колег з парламенту.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку червня подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

Тим часом, обрані в Італії депутати Європейського парламенту, які досі не були помічені в увазі до українських питань, виступили проти так званого «антиолігархічного» урядового законопроєкта.