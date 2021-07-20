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    На позачергове засідання Ради прийшла рекордно низька кількість нардепів

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    У залі зареєструвалися лише 99 нардепів - На позачергове засідання Ради прийшла рекордно низька кількість нардепів
    У залі зареєструвалися лише 99 нардепів
    Скріншот із трансляції каналу «Рада»

    На репліку нардепа Олексія Гончаренка, що засідання неповноважне, віцеспікер Ради заперечив

    У Верховній Раді о 14:00 почалося позачергове засідання. В залі зареєструвалися лише 99 нардепів.

    Позачергове засідання проводить заступник голови Ради Руслан Стефанчук. Дмитро Разумков у залі відсутній.

    «У залі зареєстровані 99 народних депутатів. Позачергове засідання Верховної ради України оголошую відкритим», – сказав Стефанчук.

    На репліку нардепа Олексія Гончаренка, що засідання неповноважне, Стефанчук заперечив.

    «Мабуть це найменша кількість зареєстрованих депутатів, якщо взяти це скликання», – зазначив у Facebook журналіст Ян Доброносов.

    Фото: Yan Dobronosov / Facebook
    Фото: Yan Dobronosov / Facebook

    У порядку денному – розгляд 10-ти проєктів постанов щодо скасування рішень Верховної Ради про ухвалення законів, які стосуються реформи судочинства (законопроєкти №3711-д, №5068, №5069) та трансформації «Укроборонпрому» (№3822).

    До слова, Вища рада правосуддя назвала сім аргументів проти законопроєкту про судову реформу.

    16 липня Разумков попередив нардепів, що наступного тижня їх покличуть на роботу. Попри те, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков 16 липня закрив п’яту сесію парламенту, того ж дня стало відомо, що депутати можуть зібратися іще раз у найближчий час.

    Додамо, що в останній день пленарного тижня, нардепи призначити нового очільника МВС – цю посаду обійняв нардеп від «Слуги народу», очільник комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

    Офіційно п’ята сесія Верховної Ради IX скликання звершується 23 липня. За даними голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, упродовж п’ятої сесії парламент розглянув майже 700 законопроєктів, з яких 170 Рада ухвалила в цілому та 110 – за основу.

    Теги: Верховна Рада депутат Олексій Гончаренко політика Руслан Стефанчук
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    На позачергове засідання Ради прийшла рекордно низька кількість нардепів