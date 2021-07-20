Корнієнко розповів про плани скасувати обов'язковий військовий призов

З 2023 року в Україні можуть скасувати обов’язковий військовий призов

Рішення про скасування призову пов’язане з тим, що Верховна Рада ухвалила закон про національний спротив

Лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що з 2023 року в Україні можуть скасувати обов’язковий військовий призов. Про це він розповів в інтерв’ю «Українським новинам».

Корнієнко пояснив, що рішення про скасування призову пов’язане з тим, що Верховна Рада ухвалила закон про національний спротив, який передбачає утворення територіальної оборони.

«З прийняттям законопроєкту про національний супротив в цілому поступово це все буде втілюватися. Базові зміни – це питання декількох років. Може, в наступному році якісь речі ми встигнемо зробити. До кінця каденції маємо встигнути в цілому», – заявив Корнієнко.

Він зазначив, що скасування призову можливе з 2023 року. Також Корнієнко анонсував і реформу військкоматів.

«Ці всі реформи очікуються, тому що вони пов’язані з планом членства в НАТО. Військова реформа буде відбуватися далі постійно», – підкреслив нардеп.

Як відомо, 16 липня Верховна Рада у другому читанні та в цілому схвалила законопроєкти президента Володимира Зеленського про національний спротив та збільшення чисельності Збройних сил. Закон про національний спротив регулює питання розвитку територіальної оборони, організації опору на окупованій території під час відсічі агресії та відповідної підготовки громадян.

29 червня нардепи попередньо підтримали закон про збільшення чисельності ЗСУ на 11 тисяч.

До слова, вже названо дати репетицій військового параду до Дня Незалежності.

Разом із іншими підрозділами головною вулицею столиці крокуватиме жіноча «коробка» військовослужбовиць ЗСУ на підборах. Уся жіноча «коробка» буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як відомо, Міноборони опинилося в центрі скандалу через підготовку до параду на День Незалежності. Після публікації фотографій з курсантками, Міністерство звинуватили в сексизмі та висловили обурення тим, що дівчатам доведеться ходити на параді на підборах.

У відповідь Сухопутні війська Збройних сил України заявили, що звернули увагу на критику та розпочали перевірку.

Згодом відомство послалося на наказ від 2017 року про вимоги до форми одягу військовослужбовців, давши зрозуміти, що туфлі під парад не приберуть.

Проте Міністерство оборони розробило новий зразок взуття зі шнурівкою для жінок-військовослужбовиць, що має усунути низку дефектів попередніх стандартів.

Зазначимо, що скандал із підборами українських військових потрапив до світових ЗМІ.

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