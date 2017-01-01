Депутат від Донбасу закликав українців переходити на державну мову

Сергій Тарута і ще майже дві сотні депутатів просять президента оголосити 2018-й роком державної мови

Оголошення 2018-го роком державної мови сприятиме органічній українізації. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив позафракційний нардеп, екс-керівник Донецької обласної адміністрації Сергій Тарута. «Йдеться про організацію заходів, які будуть м’яко доводити до людей, що українська мова дуже багата, співоча, красива.



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Сергій Тарута

Сергій Тарута і ще майже дві сотні депутатів просять президента оголосити 2018-й роком державної мови

Оголошення 2018-го роком державної мови сприятиме органічній українізації. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив позафракційний нардеп, екс-керівник Донецької обласної адміністрації Сергій Тарута.

«Йдеться про організацію заходів, які будуть м’яко доводити до людей, що українська мова дуже багата, співоча, красива. Треба, щоб люди розуміли – слід переходити на українську. Зокрема, депутатам - не тільки коли вони у Верховній Раді, але все ж таки і вдома. Наскільки я знаю, наш президент, який розказує, що українська мова – це головне, вдома, на жаль, спілкується російською», - зазначив він.

За словами Тарути, популяризація української мови повинна відбуватися через сприяння розвитку української культури.

«Як я казав, коли був губернатором, потрібна правильна, культурна українізація суспільства: через кіно, театр, пісні, гарні книги, аби у людей виникла внутрішня потреба. Так і з’явиться ідентичність. Але коли знають російську – це непогано, коли знають французьку, англійську, іспанську, італійську – це теж дуже гарно», - сказав він.

Нардеп додав, що Україна «має багатонаціональний уклад». «У нас є греки навколо Маріуполя, там є грецька ідентичність, мова. Є болгарська мова – навколо Бердянська цілі поселення болгар. Є угорська мова, румунська…», - розказав він і додав: «Не треба тиснути. Без заборон, тому що такі дії викликають протидію».

Як повідомлялось, 178 народних депутатів підписали звернення до президента про те, щоб оголосити 2018 рік «Роком державної мови». «Щоби стати сильніше, щоб кожного, хто проживає на території України, зробити сильніше, звертаємося до Вас і пропонуємо (і така ідея підтримана чотирма профільними міністерствами та Академією наук) оголосити 2018 рік «Роком державної мови», - йдеться у повідомленні.

Комітет з питань культури і духовності підтримав пропозицію щодо оголошення 2018 року «Роком державної мови».