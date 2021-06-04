Депутат від групи «Довіра» Шахов не викликав довіри у слідчих НАБУ

Розпочато кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування Сергієм Шаховим цивільної дружини та численного елітного майна, оформленого на неї

Після виходу розслідування програми «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування народним депутатом від групи «Довіра» Сергієм Шаховим цивільної дружини й оформленого на неї численного елітного майна.

Зокрема, журналісти виявили розпочало кримінальне провадження за фактами ймовірного недекларування народним депутатом від «Довіри» Сергієм Шаховим цивільної дружини та численного елітного майна, оформленого на неї

Про відкриття провадження «Схемам» повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Згодом цю інформацію підтвердили і в НАБУ, повідомляє «Радіо Свобода».

«5 травня генеральний прокурор внесла відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 366-2 КК України. Щодо депутата зареєстроване кримінальне провадження за фактом ймовірного недекларування ним особи, яка має ознаки члена його сім’ї, та належних їй активів», – повідомили в НАБУ.

Максимальна санкція статті, за якою відкрите це провадження, передбачає обмеження волі строком до двох років із забороною обіймати певні посади протягом трьох років.

Сергій Шахов у відповідь на запитання «Схем» заявив: «А з чого ви взяли, що я повинен декларувати те, з ким я не маю стосунків?» і порадив «не лізти в чужу білизну». Відкриття кримінального провадження депутат прокоментував так: «На мене відкривали (провадження – ред.) і Янукович, і Єфремов, і всі, хто переслідували. Сьогодні йде, можливо, політичне переслідування».

Раніше «Схемам» за допомогою спільних із Шаховим світлин у соцмережах вдалося встановити ім’я цивільної дружини депутата – це Інна Журба. Вона з’являється на кількох фотографіях, які публікував сам депутат. Зокрема, у 2021-му, коли Шахов вітав із Новим роком, а також на фото у 2020 та 2019 роках – із привітаннями з Великоднем. Під одним з фото був підпис: «Освятили пасочки всією родиною! Зі святом всіх!».

Як з’ясували журналісти, на Інну Журбу записаний маєток у котеджному містечку на Київщині «Сонячна долина» площею понад 600 квадратних метрів – адреса якого фігурувала в новинах щодо хвороби депутата Шахова на COVID-19 у березні минулого року.

«Саме тут, у Романкові, проживає народний депутат, який першим серед українських парламентарів захворів на коронавірус», – мовилося у довідці начальника Обухівського відділу поліції, опублікованій у ЗМІ.

Пізніше сам Шахов публічно підтвердив, що захворів і розповів про дружину: «Питання в тому, що захворіла моя дружина – так, дійсно, є підтвердження тестів – чекаю на офіційні папери про те, що захворіла дружина». Згодом в іншому інтерв’ю депутат зауважив, що дружина «хворіла всього-на-всього два дні».

При цьому, зауважують журналісти, у розділі «Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування» в декларації народного депутата Сергія Шахова за 2020, як і в попередні роки, відсутні відомості про його цивільну дружину. І відповідно – у звітності немає інформації про її грошові активи, доходи і майно – в тому числі, і згаданий будинок у «Сонячній долині».

За даними реєстру речових прав на нерухоме майно, Інна Журба володіє у цьому містечку ще одним великим котеджем – площею 1330 квадратних метрів.

Також у неї у власності 27 земельних ділянок на Київщині загальною площею майже 113 гектарів.

Як з’ясували журналісти, у травні 2020-го Інна Журба також стала власницею 8 квартир і 8 паркомісць у елітній багатоповерхівці на Печерську.

Згідно з реєстром юридичних осіб, Журба раніше була власницею у кількох компаніях, також досі співволодіє низкою фірм.

«Схеми» звернулися також до Інни Журби з проханням про коментар та передали письмові запитання. На момент публікації відповіді не надійшло.

Наприкінці 2020 року Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за внесення неправдивих відомостей у декларації. Після того народні депутати, в тому числі і Сергій Шахов, ухвалили нове законодавство, яке, за оцінками фахівців з питань протидії корупції, передбачає значно м’якше покарання за неправдиві відомості в деклараціях.

Як раніше повідомлялося, Однорічний син львівського депутата став власником медичного центру. На дитину оформили також багато іншого майна: квартири, машини, будинки.