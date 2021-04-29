Однорічний син львівського депутата став власником медичного центру

На дитину оформили також багато іншого майна: квартири, машини, будинки

Наймолодший син депутата Львівської облради Григорія Козловського − Ярема, якому лише один рік, став власником приватного медичного центру. Про це стало відомо з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, пише видання «Наші гроші Львів».

Як зазначено у відповідному витязі, будинок площею приблизно 4,2 тис. метрів квадратних Ярема Козловський отримав 9 квітня цього року на підставі договору дарування. Будівля, власником якої став однорічний Ярема Козловський, − це майбутній приватний медичний центр з пологовим будинком, який зводить ТОВ «Лемберг Медікал Центр». Власницею компанії є Юлія Козловська, очолює фірму сам Григорій Козловський. Земельну ділянку під це будівництво компанія орендує з серпня 2019 року, а містобудівні умови та обмеження вона отримала в жовтні того ж року.

Маленький хлопчик є п’ятою, наймолодшою дитиною для Григорія Козловського, народжений в шлюбі зі співачкою Юлією Козловською. Син Ярема народився 9 травня 2020 року, через півтора тижні йому виповниться один рік.

Як виявилось, Ярема Козловський став власником нерухомості не вперше. 3 лютого цього року на нього записали квартиру і два машиномісця на вулиці Личаківській, 37 – це житловий комплекс Avalon 37. Того ж дня він отримав у власність два приміщення гостьових будинків-елінгів у Винниках загальною площею майже 300 кв. м . Адреса співпадає з «Академією футболу» Григорія Козловського біля Винниківського озера.

18 лютого йому подарували чотири квартири на вул. Липинського, 29г в житловому комплексі Avalon Time. І це не єдиний в той день подарунок – також був будинок в Східниці з басейном площею 249 кв.м.

Тим часом, народний депутат від групи Довіра Сергій Шахов не вказав в декларації за 2020 рік цивільну дружину і майно, оформлене на неї, зокрема котеджі під Києвом, столичні квартири, земельні ділянки та низку компаній.