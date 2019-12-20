Незаконна компенсація за житло: НАБУ повідомило про підозру вже третьому екснардепу



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Максим Поляков отримав 367 тис. грн виплат

Підозра стосується нардепа VIII скликання від «Народного фронту» Максима Полякова, який отримав 367 тис. грн виплат

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомили про підозру третьому екс-народному депутату за фактом незаконного отримання компенсації за знімання житла в Києві.

«У п'ятницю, 20 грудня 2019 року, за погодження прокурорів САП детективи НАБУ повідомили ще одному (вже третьому) народному депутату України VIII скликання про підозру в незаконному отриманні 367 тис. грн компенсації за оренду житла в столиці. Крім того, зазначеному екс-депутату інкримінують вчинення ще одного злочину - а саме, внесення недостовірних відомостей до декларацій за 2016-2017 роки», - повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними ЗМІ, йдеться про народного депутата VIII скликання від «Народного фронту» Максима Полякова.

Як встановило слідство, колишній нардеп із кінця 2016 року проживав у власній квартирі в Києві, але надалі отримував компенсацію за нібито оплату номера в готелі «Київ». За період із лютого 2018 року до серпня 2019 року він отримав 367 тис. грн виплат.

Було також встановлено, що екс-депутат у декларації за 2016 рік свідомо не зазначив придбання квартири вартістю 10,91 млн грн і дорогих предметів побуту. У декларації за 2017 рік колишній нардеп не зазначив 5,24 млн грн доходів та 5,19 млн грн витрат у зв'язку з придбанням квартири.

Ексдепутату інкримінують ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Як повідомляось, на днях Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому депутату Верховної Ради від «Блоку Петра Порошенка» Руслану Сольвару про підозру в незаконному одержанні 361 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві.

А перед цим за вчинення аналогічного злочину детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру іншому колишньому народному депутату України - Дмитру Колесникову (фракція «Опозиційний блок»).