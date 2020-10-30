Європарламент підтримав ідею звільнення усіх суддів Конституційного суду

Європейський парламент відреагував на ситуацію з Конституційним судом України

Євродепутати заявили, що підтримують законодавчу ініціативу Зеленського про відновлення доброчесності судочинства КСУ

Європейський парламент підтримав реакцію президента Володимира Зеленського на рішення Конституційного суду України (КСУ) щодо декларування. Мова йде про законопроєкт щодо припинення повноважень всіх суддів КСУ.

Про це в п'ятницю, 30 жовтня, повідомляє EU Political Report.

«Ми з великою стурбованістю дізналися про постанову КСУ від 27 жовтня, який оголосив деякі положення Закону № 1700 Про запобігання корупції та Кримінального кодексу України неконституційними. З огляду на те, що Закон № 1700 є одним з наріжних каменів української антикорупційної політики, ми дуже стурбовані правовою порожнечею, створеною цією постановою. Тому ми закликаємо український уряд і законодавців діяти якомога швидше, щоб заповнити правову прогалину», – йдеться в заяві.

Також уряд закликають швидко відновити повністю працездатну, ефективну і всеосяжну інституційну архітектуру для боротьби з корупцією, у тому числі в судовій системі.

«У цьому контексті ми підкреслюємо, що повністю уповноважене Національне агентство з питань запобігання корупції відіграє вирішальну роль, і рішення Конституційного Суду не повинно використовуватися як привід для послаблення або обмеження його діяльності», – йдеться в заяві Європарламенту.

Депутати відзначили, що вітають прагнення України поглибити свою співпрацю й інтеграцію з ЄС, але також нагадали, що допомога ЄС і будь-який прогрес у співпраці з ЄС залежать від строгих умов.

«Щоб отримати вигоду з більш амбітного комплексу заходів, Україні необхідно продемонструвати незмінну прихильність реформам і дотримання принципів Союзу. Слід уникати будь-якого відкоту, особливо в такій чутливій і важливій галузі, як боротьба з корупцією», – йдеться в повідомленні.

Депутати наголосили, що вітають первісну реакцію президента Зеленського, який ініціював законопроєкт з цього приводу.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило список депутатів, які подали до Конституційного суду подання щодо антикорупційного законодавства. Саме за їх поданням КСУ ухвалив нещодавнє скандальне рішення.

Раніше Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій.

28 жовтня НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Також судді вважають, що антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнавши його рішення про декларування «нікчемним».

Також нагадаємо, що очільник Конституційного суду не збирається йти у відставку.

До слова, 30 жовтня біля Конституційного суду України відбулася акція протесту через скандальне скасування суддями е-декларацій.