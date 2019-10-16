Депутат житомирської міської ради загинув під час роботи з «болгаркою»



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За трагічних обставин загинув депутат Житомирської міської ради сьомого скликання Валерій Горб

Чоловік загинув через несправну «болгарку», з якою він працював у себе вдома

Валерій Горб, який був депутатом Житомирської міської ради, загинув під час роботи з «болгаркою». Про це повідомила прес-служба міськради в середу, 16 жовтня.

«У віці 39 років за трагічних обставин загинув депутат Житомирської міської ради сьомого скликання Валерій Горб», - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в правоохоронних органах, Горб загинув через несправну «болгарку», з якою він працював у себе вдома.

«У «болгарки» лопнув диск, Валерій отримав травми, несумісні із життям», - йдеться в повідомленні.

Валерій Горб народився 10 квітня 1980 року в селі Нагоряни Овруцького району Житомирської області. У 2016 році закінчив Житомирський національний агроекологічний університет. З 2015 року - депутат Житомирської міської ради сьомого скликання. У 2017-2019 роках Горб був директором КП Центр інвестицій Житомирської міської ради.

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