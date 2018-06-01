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    Депутати передали у Конституційний суд подання щодо порушень під час призначення Денісової

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    Депутати передали у Конституційний суд подання щодо порушень під час призначення Денісової
    Фото: Facebook Мустафи Найема

    Подання з підписами 45 народних депутатів було офіційно зареєстровано 1 червня

    В Конституційному суді у п’ятницю, 1 червня, було офіційно зареєстровано подання 45 народних депутатів про порушення процедури призначення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп Мустафа Найєм.

    «Вимагаємо у суду розглянути наше звернення в стислі терміни і визнати неконституційною постанову про призначення Денісової Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини; а також норму про призначення і звільнення омбудсмена шляхом відкритого голосування», - повідомив Найєм.

    Нагадаємо, раніше Найєм заявив, що було зібрано необхідні 45 підписів під поданням до Конституційного суду про порушення під час призначення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

    Депутат пояснив, чому Конституційний суд повинен скасувати призначення омбудсмена.

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