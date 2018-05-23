Депутати проігнорували засідання комітету щодо розгляду аудитора НАБУ

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Фото: Громадське Депутати не прийшли на засідання комітету щодо розгляду аудитора НАБУ

Комітет вже не вперше провалює розгляд питання про аудитора

Антикорупційний комітет Верховної Ради не зміг почати розгляд питання про обрання аудитора Національного антикорупційного бюро. На засідання прийшло лише 7 депутатів із 24.



Через це голова комітету Юрій Савчук не зміг зібрати кворум і закрив засідання.

«Депутатам набридло брати участь у фарсі, бо зараз обрання аудитора — це фарс. Тому більшість депутатів відмовилися приходити на засідання і голосувати», — сказав позафракційний депутат Віктор Чумак.

На засіданні депутати мали призначити дати для проведення співбесід із кандидатами, які хотіли б стати аудиторами діяльності НАБУ від парламенту. Загалом кандидатури подали 5 осіб.

Комітет вже не вперше провалює розгляд питання про аудитора. Наступне засідання має відбутися наступної середи.

Згідно з затвердженим комітетом положенням, депутати спочатку мають визначити, кого із кандидатів допустити до конкурсу, потім запросити допущених кандидатів на засідання комітету для проведення співбесід, повідомивши їх про це не менш як за 3 дні (п.5 розділу ІІ Положення). Далі комітет має ухвалити рішення про винесення кандидатур на голосування у Верховній Раді.

Раніше нардеп Віктор Чумак заявив, що комітет з питань запобігання та протидії корупції Верховної Ради спробує всупереч процедурі протягнути рішення з аудитором НАБУ від парламенту так, щоб завтра винести його на голосування в зал.

Кандидатів на посаду аудитора НАБУ мають запропонувати Рада, Кабінет міністрів та президент. Порошенко заявив, що запропонує свою кандидатуру останнім. Це вже четверта спроба депутатів обрати аудитора НАБУ від парламенту. У липні 2017-го Антикорупційний комітет рекомендував Раді 4 кандидатури на аудитора НАБУ. Однак, Рада не змогла призначити аудитора НАБУ. БПП і «Народний фронт» намагалися призначити аудитора НАБУ без співбесід, що є грубим порушенням процедури, заявили в Реанімаційному пакеті реформ. Обрати аудитора від Ради за процедурою також закликали депутати Європарламенту. Оскільки аудит НАБУ буде проводитися вперше, аудитори мають не тільки оцінити перші роки роботи бюро, а й розробити механізми проведення аудиту. Нагадаємо, що протягом року роботи Ради громадського контролю НАБУ, до дисциплінарної відповідальності притягнули п’ятьох працівників, одного з них звільнили.

Джерело: Громадське