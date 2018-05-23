Депутати сьогодні спробують призначити аудитора НАБУ всупереч регламенту - Чумак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп Віктор Чумак

Комітет не має права обрати кандидатуру аудитора НАБУ, не провівши співбесіди із відібраними учасниками конкурсу

Сьогодні 23 травня о 15:00 комітет з питань запобігання та протидії корупції Верховної Ради спробує всупереч процедур протягнути рішення з аудитором НАБУ від парламенту так, щоб завтра винести його на голосування в зал. Про це сьогодні під час виступу у Верховній Раді заявив заступник голови комітету народний депутат Віктор Чумак.

«Хворого виконуючого обов’язків голови комітету викликали на засідання комітету тільки для того, щоб сьогодні провести і призначити аудитора НАБУ всупереч регламенту, який був прийнятий комітетом, і всупереч тому, що навіть ніхто з тих людей, які пішли на аудитора НАБУ, не отримали повідомлення комітету, що вони викликаються на комітет для співбесід», — заявив народний депутат.

Крім того, Чумак зазначив, що отримав листа від одного з кандидатів на посаду аудитора зі США Томаса Фаєрсоуна, у якому йдеться, що з комітету не надходило жодних повідомлень про те, що будуть проводитися співбесіди чи щось інше.

Нагадаємо, що згідно з затвердежним комітетом положенням, депутати спочатку мають визначити, кого із кандидатів допустити до конкурсу, потім запросити допущених кандидатів на засідання комітету для проведення співбесід, повідомивши їх про це не менш як за 3 дні (п.5 розділу ІІ Положення). Далі комітет має ухвалити рішення про винесення кандидатур на голосування у Верховній Раді.

Комітет не має права обрати кандидатуру аудитора НАБУ, не провівши співбесіди із відібраними учасниками конкурсу.

Важливо, щоб аудитора від Верховної Ради обрали відповідно до встановленої комітетом процедури. Інакше результат усього аудиту буде під сумнівом. Мало того, повноваження незаконно призначеного аудитора можна оскаржити в суді, а разом із цим — і весь висновок аудиту.

Слід зазначити, що це вже четверта спроба депутатів обрати аудитора НАБУ від парламенту.

Цього разу на конкурс подалося 5 кандидатів, серед яких правозахисник, двоє пенсіонерів, ізраїльтянин та американець. Також з’ясувалося, що один із кандидатів в аудитори виявився батьком чинного члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Оскільки аудит НАБУ буде проводитися вперше, аудитори мають не просто оцінити перші роки роботи бюро. Вони повинні розробити методологію, закласти найвищі стандарти проведення такої оцінки та розробити механізми проведення аудиту – так, щоб його результати ніхто не міг викривити, скасувати або використати для політичної розправи над антикорупційним органом, який уже стави токсичним для багатьох політичних партій.