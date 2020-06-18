Депутатка від «Батьківщини» вразила чоловічу частину парламенту відвертим вбранням (фото)



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Альона Шкрум зосереджено прямує до свого робочого місця Фото: Ян Доброносов / facebook.com

Альона Шкрум вбралася у костюм молочного кольору з ультракороткою спідницею

Народна депутатка від «Батьківщини» Альона Шкрум 18 червня прийшла на засідання Верховної Ради у досить відвертому вбранні.

Депутатка вбралася у костюм молочного кольору з ультракороткою спідницею.

Фото народної обраниці опублікував у Facebook парламентський фотограф і оператор Ян Доброносов.

Користувачі соцмережі розкритикували вбрання депутатки: «Несмак домінує у ВР. Й таке враження, що туди за фліртом ходять», «Жесть так вдягатись народному депутатові», «Можна вже і без спідниці».

До слова, 16 червня народний депутат України IX скликання від партії «Батьківщина» (№17 в списку) Ольга Бєлькова написала заяву про складання депутатських повноважень.

Нагадаємо, 11 червня засновник партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що складає мандат депутата та залишає Верховну Раду.