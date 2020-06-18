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    Депутатка від «Батьківщини» вразила чоловічу частину парламенту відвертим вбранням (фото)

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    Альона Шкрум зосереджено прямує до свого робочого місця - Депутатка від «Батьківщини» вразила чоловічу частину парламенту відвертим вбранням (фото)
    Альона Шкрум зосереджено прямує до свого робочого місця
    Фото: Ян Доброносов / facebook.com

    Альона Шкрум вбралася у костюм молочного кольору з ультракороткою спідницею

    Народна депутатка від «Батьківщини» Альона Шкрум 18 червня прийшла на засідання Верховної Ради у досить відвертому вбранні.

    Депутатка вбралася у костюм молочного кольору з ультракороткою спідницею.

    Фото народної обраниці опублікував у Facebook парламентський фотограф і оператор Ян Доброносов.

    Користувачі соцмережі розкритикували вбрання депутатки: «Несмак домінує у ВР. Й таке враження, що туди за фліртом ходять», «Жесть так вдягатись народному депутатові», «Можна вже і без спідниці».

    До слова, 16 червня народний депутат України IX скликання від партії «Батьківщина» (№17 в списку) Ольга Бєлькова написала заяву про складання депутатських повноважень

    Нагадаємо, 11 червня засновник партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що складає мандат депутата та залишає Верховну Раду.

    Батьківщина Верховна Рада фотограф депутат партії
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