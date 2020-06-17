Комітет Ради дозволив двом нардепам скласти мандат



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11 червня засновник партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що складає мандат депутата та залишає Верховну Раду

Сьогодні відбулося засідання комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту розглянув питання про заяви депутатів Святослава Вакарчука з фракції «Голос» і Ольги Бєлькової з «Батьківщини» про складання депутатських повноважень.

Про це в середу, 17 червня, сказав голова підкомітету з питань регламенту Павло Фролов.

«Комітет ухвалив підтримати рішення і запропонувати проект постанови про складення повноважень і Вакарчуком, і Бєльковою», – заявив нардеп.

Нагадаємо, що 16 червня стало відомо, що депутатка Ольга Бєлькова покидає Раду.

11 червня засновник партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що складає мандат депутата та залишає Верховну Раду.

Шоумен, член партії «Голос» та ймовірний кандидат у мери Києва Сергій Притула назвав складання мандата народним депутатом Святославом Вакарчуком «виконанням обіцянки».