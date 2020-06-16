Ще одна депутатка покидає Раду



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Ольга Бєлькова з серпня 2019 го - народний депутат України IX скликання від партії Батьківщина, №17 в списку

Причини складання повноважень наразі невідомі

Народний депутат України IX скликання від партії Батьківщина (№17 в списку) Ольга Бєлькова написала заяву про складання депутатських повноважень. Про це «Главкому» стало відомо із джерел в апараті Верховної Ради.

Причини складання повноважень наразі невідомі

Бєлькова пропрацювала у Верховній Раді з грудня 2012 року. У період з 2012 по 2014 рр. була членом Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності, головою підкомітету з питань функціонування платіжних систем та електронної комерції, членом Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації.

З 27 листопада 2014 року — народний депутат Блоку Петра Порошенка в VIII скликанні Верховної Ради України. Заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

До цього Ольга була керуючим партнером компанії EastLabs. Основним фокусом роботи Ольги в EastLabs був пошук нових команд для фінансування Eastlabs і створення програми розвитку команд в акселераторі. До цього вона була директором з міжнародних проектів управлінської команди Фонду Віктора Пінчука. Ольга вела проекти з інтеграції України в глобальне співтовариство, відповідала за надання міжнародних грантів, тісно співпрацювала з відомими міжнародними організаціями. Ольга керувала приватним проектом WorldWideStudios, що надає стипендії магістерських програм провідних світових університетів молодим талановитим українцям.

На виборах 2019 року балотувалась від ВО «Батьківщина» (№ 17 у списку партії). Безпартійнa.

Нагадаємо, 11 червня засновник партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що складає мандат депутата та залишає Верховну Раду.