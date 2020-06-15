«Московська зозуля» підтримала Ляшка на довиборах на Чернігівщині



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Партія Тимошенко визначились зі своїм кандидатом в окрузі, який звільнився після загибелі депутата Давиденка

Партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» визначились зі своїм кандидатом в окрузі, який звільнився після загибелі депутата Валерія Давиденка.

Юлія Тимошенко та партія «Батьківщина» офіційно підтримали лідера Радикальної партії Олега Ляшка на довиборах до Верховної ради по 208-му виборчому окрузі на Чернігівщині. Про це лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила журналістам під час брифінгу на погоджувальній раді у парламенті.

«На 208 окрузі всі українські сили мають об’єднатися. Наша політична сила підтримала Олега Ляшка, як єдиного кандидата від українських сил. Ми не будемо висувати свого кандидата», – заявила Юлія Тимошенко.

Варто нагадати, що раніше між Тимошенко і Ляшко були, м'яко кажучи, прохолодні стосунки. У 2016 році лідер «Радикальної партії» назвав Юлію Тимошенко «московською зозулею» та закликав позбавити українського громадянства. Тимошенко заявила, що, вона віруюча людина, а тому пробачає такі висловлювання лідеру «радикалів».

Зазначимо, Центральна виборча комісія призначила на 25 жовтня проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі 208 (Чернігівська область) у разі виділення бюджетного фінансування.

Як повідомлялося, тіло члена депутатської групи «Довіра» Валерія Давиденка з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня в туалеті його київського офісу. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Згідно з Конституцією, 25 жовтня 2020 року в Україні мають відбутися чергові місцеві вибори.