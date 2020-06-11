Вакарчук знову йде із Ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Святослав Вакарчук більше не хоче бути нардепом

Лідер «Океану Ельзи» уперше склав мандат у 2008 році

Засновник партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що складає мандат депутата та залишає Верховну Раду.

Про це він заявив 11 червня під час брифінгу.

Він зареєстрував відповідну заяву у Верховній Раді.

Вакарчук заявив, що його основною метою на виборах до парламенту було завести туди гідних патріотичних людей, і він це вже зробив. «Тому частково моє завдання виконано», - вважає співак.

ЗМІ повідомляють, що після обрання Кіри Рудик головою партії «Голос», Вакарчук, за словами депутатів, практично повністю усунувся від участі в партійному житті. «Він усіляко підкреслював, що є звичайним членом команди і це - новація. Але, як ми бачимо, у такого підходу є і негативні наслідки», - кажуть у політсилі.

У партії також пов'язують рішення Вакарчука з наближенням місцевих виборів: «Частина наших вважають, що «Голосу» необхідне більш жорстке позиціювання і позиції Слави цьому перешкоджають».

У травні 2019 року Святослав Вакарчук створив партію «Голос» для участі в позачергових парламентських виборах. Основний партійний список формувався під час з'їзду, однак відразу в команду «Голосу» увійшли ексзаступниця міністра економіки Юлія Клименко, ексголова Transparency International Ярослав Юрчишин, доктор медичних наук Юрій Соколов, кіборг Андрій Шараскін (Богема), колишня в.о. голови Одеської ОДА Соломія Бобровська.

У березні 2020 року Кіра Рудик стала керівником партії «Голос».

У 2007 році на позачергових виборах до Верховної Ради Вакарчук був 15-м номером у списку «Нашої України - Народної самооборони», отримав депутатський мандат, але через рік добровільно склав повноваження.

У вересні 2018 року Вакарчук повідомив, що готовий «міняти країну», натякнувши про повернення в політику. Напередодні президентських виборів ці слова могли бути сприйняті як намір балотуватися, але в січні 2019 році Вакарчук оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру.