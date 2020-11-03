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    В Україні зібрали понад 53 млн т зернових

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    За прогнозами експертів. Україна цьогоріч збере найменший врожай за останні чотири роки - В Україні зібрали понад 53 млн т зернових
    За прогнозами експертів. Україна цьогоріч збере найменший врожай за останні чотири роки

    Зернових та зернобобових культур намолочено майже 53,5 млн тонн з площі 13,5 млн га (88% до прогнозу), - Висоцький

    В Україні станом на 2 листопада аграрії зібрали майже 70,5 млн тонн основних культур з площі 21,8 млн га. Про це повідомив на своїй Facebook сторінці заступник міністра економіки та сільського господарства, Тарас Висоцький, пише agronews.ua.

    Висоцький зазначив, що зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено майже 53,5 млн тонн з площі 13,5 млн га (88% до прогнозу).

    «Цукрових буряків накопано 5,1 млн тонн на площі 124 тис. га (57%)», – поінформував урядовець.

    За словами Висоцького, станом на 2 листопада українські сільгоспвиробники посіяли основних озимих культур на площі майже 7,5 млн га (91% до прогнозу).

    «Зокрема, за тиждень посіяно 371 тис. га площі», – написав він.

    Як повідомлялося, Україна буде з гречкою: названо області, де зібрано найбільший урожай.

    В Україні на третину зменшилися запаси зерна.

    Також нагадаємо, що Україна експортувала понад 50% дозволеного обсягу пшениці.

    До слова, Українська зернова асоціація визнала проблеми з врожаєм і продовжує знижувати прогноз валового

    В Україні площі під озимими зерновими культурами мінімальні за останні чотири роки.

    Крім того за прогнозами експертів цьогоріч Україна збере найменший урожай за останні чотири роки.

    Україна експортувала 13 млн тонн зерна нового врожаю.

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