Рада підтримала у першому читанні проєкт держбюджету-2021

Нардепи надали більше п'яти тисяч пропозицій до проєкту бюджету

Нардепи надали більше п'яти тисяч пропозицій до проєкту бюджету

Проєкт передбачає кошти на вакцинування українців від COVID-19 у розмірі 2,6 мільярда гривень

За прийняття в цілому проєкту постанови проголосували 275 депутатів за мінімально необхідних 226. Зокрема, за проголосували 209 нардепів від «Слуги народу», 20 - від «Довіри», 16 - від «За майбутнє», 11 позафракційних та 19 - від «Батьківщини».

Проти голосувала фракція «Європейська солідарність», а депутати від «Голосу» утрималися.

Народні депутати Рада9 275 голосами «за» прийняли за основу та в цілому проєкт Постанови «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік» (#ЗП400), №4000-П

Докладіше -https://t.co/lEOiUw1uOn pic.twitter.com/HwhEdDH7hn — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) November 5, 2020





У проєкті бюджету закладені наступні показники:

– Очікуване зростання економіки у 2021 році – 4,6%;

– Очікувана інфляція – 7,3% річних;

– Середній курс валюти у 2020 році буде 29,1 гривні за долар США;

– Середня зарплата в Україні (за бюджетним прогнозом) буде 13,6 тисячі гривень на місяць;

– Доходи українського бюджету-2021 – 1017 мільярдів гривень;

– Видатки бюджету – 1330 мільярдів гривень;

– Граничний дефіцит держбюджету – 270 мільярдів гривень;

– Граничний обсяг гарантованого державою боргу – майже 305 мільярдів гривень;

– На національну безпеку і оборону планують виділити 5,9% від ВВП.

На підвищення мінімальної зарплати – 41,4 мільярда гривень. З січня вона підніметься до 6 тисяч гривень на місяць, а з липня – до 6,5 тисяч; Бюджет передбачає збільшення фінансування освіти на 34 мільярди та медицини на 27,5 мільярдів; До бюджету заклали вакцинування українців від COVID-19 – 2,6 мільярда гривень.

Нардепи Ради внесли до законопроєкту про державний бюджет на 2021 понад п'ять тисяч поправок.