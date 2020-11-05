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    Рада підтримала у першому читанні проєкт держбюджету-2021

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    <span>Нардепи надали більше п'яти тисяч пропозицій до проєкту бюджету</span> - Рада підтримала у першому читанні проєкт держбюджету-2021
    Нардепи надали більше п'яти тисяч пропозицій до проєкту бюджету
    Фото: прес-служба Верховної Ради

    Проєкт передбачає кошти на вакцинування українців від COVID-19 у розмірі 2,6 мільярда гривень

    За прийняття в цілому проєкту постанови проголосували 275 депутатів за мінімально необхідних 226. Зокрема, за проголосували 209 нардепів від «Слуги народу», 20 - від  «Довіри», 16 - від «За майбутнє», 11 позафракційних та 19 - від «Батьківщини».

    Проти голосувала фракція «Європейська солідарність», а депутати від «Голосу» утрималися.


    У проєкті бюджету закладені наступні показники:

    – Очікуване зростання економіки у 2021 році – 4,6%;

    – Очікувана інфляція – 7,3% річних;

    – Середній курс валюти у 2020 році буде 29,1 гривні за долар США;

    – Середня зарплата в Україні (за бюджетним прогнозом) буде 13,6 тисячі гривень на місяць;

    – Доходи українського бюджету-2021 – 1017 мільярдів гривень;

    – Видатки бюджету – 1330 мільярдів гривень;

    – Граничний дефіцит держбюджету – 270 мільярдів гривень;

    – Граничний обсяг гарантованого державою боргу – майже 305 мільярдів гривень;

    – На національну безпеку і оборону планують виділити 5,9% від ВВП.

    На підвищення мінімальної зарплати – 41,4 мільярда гривень. З січня вона підніметься до 6 тисяч гривень на місяць, а з липня – до 6,5 тисяч; Бюджет передбачає збільшення фінансування освіти на 34 мільярди та медицини на 27,5 мільярдів; До бюджету заклали вакцинування українців від COVID-19 – 2,6 мільярда гривень.

    Нардепи Ради внесли до законопроєкту про державний бюджет на 2021  понад п'ять тисяч поправок.

     Читайте також: Курс гривні, інфляція та пандемія. Чого чекати українцям?
    Мінфін Верховна Рада Держбюджет
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