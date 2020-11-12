На Київщині агрофірму звинувачують у захопленні 800 га земель

10 листопада правоохоронці провели санкціоновані обшуки та виїмку речових доказів на підприємстві

У Поліському районі Київської області одне з сільськогосподарських підприємств захопило понад 800 га сільськогосподарських земель і протягом п’яти років незаконно їх засівало.

За цим фактом відкрито ряд кримінальних проваджень, розслідування проводить Національна поліція. Про це повідомила народна депутатка від «Слуги народу» на 96 виборчому окрузі Ольга Василевська-Смаглюк на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що 400 га тих земель знаходяться в зоні відчуження. Держава зазнала 5 млн грн збитків за кожен рік діяльності агрофірми.

За словами депутатки, незаконний обробіток чорнозему агропідприємством став можливим через тісну дружбу з вищими посадовцями, зокрема шляхом організації ВІП-полювань для них на території однойменного мисливського господарства.

10 листопада правоохоронними органами було здійснено санкціоновані обшуки та виїмка речових доказів на підприємстві та в афілійованих осіб. Було накладено арешт на окрему агротехніку та обладнання, які стали речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім цього, було вилучено документи, GPS-трекери, та велику кількість готівки.

Василевська також повідомила, що на адресу голови Поліської райдержадміністрації надійшли погрози від одного з керівників агрофірми, про що була написана відповідна заява в поліцію.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд визнав голову Требухівської сільської ради Броварського району винуватим у замаху на зловживання службовим становищем та службовому підробленні, внаслідок чого понад 8 га державних земель могли незаконно перейти у приватну власність. Посадовця засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях.