Держбюджет-2020 та земельні питання: порядок денний Верховної Ради на 14 листопада



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом на розгляд депутатів планують винести понад 40 питань

О 12:30 нардепи мають намір перейти до розгляду бюджетних питань

Верховна Рада сьогодні планує розглянути законопроєкт про Державний бюджет на наступний рік та ще кілька земельних питань.

Про це свідчить план роботи на 14 листопада, опублікований на сайті парламенту.

Вранці депутати вирішать, чи дозволяти використовувати землі оборони для розміщення засобів зв'язку та навігації.

У порядку денному ще два земельних питання у першому читанні, у тому числі про право іноземців купувати в Україні земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів. Потім два дискусійні законопроекти (та альтернативні) про зміни в оподаткуванні.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення пропонуються основний і альтернативний проєкти змін до Податкового кодексу щодо анбандлінгу.

У плані роботи низка законопроектів у першому читанні, зокрема щодо оптимізації кримінальної відповідальності суддів за постановлення завідомо неправосудного судового рішення.

О 12:30 нардепи мають намір перейти до розгляду бюджетних питань. Спочатку - проєкт змін до Бюджетного кодексу у другому читанні, потім - безпосередньо закон про Державний бюджет на 2020 рік.

У Раді планують включити до порядку денного сесії та розглянути законопроєкти про відтермінування на п’ять років застосування стандарту «Євро-6».

Також нардепи розглянуть президентський законопроект про демонополізацією спиртової галузі, порушать питання щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних сил України на отримання статусу учасника бойових дій.

Парламентарі мають намір внести зміни до Податкового та Бюджетного кодексів у зв'язку із ухваленням за основу законопроєкту про легалізацію видобутку бурштину.

У плані роботи законопроект про запровадження закритого реєстру педофілів. Також нардепи матимуть нагоду утворити Бюро фінрозслідувань.

Загалом на розгляд депутатів планують винести понад 40 питань.

Нагадаємо, 13 листопада закон про продаж землі було ухвалено у першому читанні. «За» проголосувало 240 депутатів.

Як повідомлялося, у середу в Раді був «земельний день».

До слова, розгляд проекту держбюджету на 2020 рік у другому читанні може тривати до другої години ночі.