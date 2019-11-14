Комітет Ради рекомендував нардепам ухвалити бюджет-2020 в цілому



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Парламентарі планують розглянути проект Державного бюджету на наступний рік у четвер, 14 листопада Колаж: 24tv

Рішення підтримали більшість членів комітету

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував депутатам прийняти за основу та в цілому проєкт Державного бюджету на 2020 рік.

Про це повідомляє «Еспресо».

Зазначається, що за дане рішення проголосувала більшість членів комітету.

Окрім цього під час засідання комітету нардепи підтримали законопроєкт із змінами до Бюджетного кодексу. Зокрема парламенту рекомендували проголосувати законопроєкт з урахуванням усіх внесених правок і технічних обґрунтувань, які були підтримані на комітеті.

Розглянути Бюджетний кодекс Рада планує завтра перед голосуванням за держбюджет на 2020 рік.

Нагадаємо, що парламентарі планують розглянути проект Державного бюджету на наступний рік у четвер, 14 листопада.

Розгляд проекту держбюджету на 2020 рік у другому читанні може тривати до другої години ночі.

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