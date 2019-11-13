Нардепи готуються розглядати проєкт бюджету-2020 «до другої ночі»



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На розгляд бюджету відвели два дні Фото Яна Доброносова

Парламентарі планують розглянути проєкт Державного бюджету у четвер

Розгляд проекту держбюджету на 2020 рік у другому читанні може тривати до другої години ночі, вважає глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Про це він сказав в середу, 13 листопада, в кулуарах Верховної Ради, повідомляє Укрінформ.

«Бюджет ми запланували на всякий випадок два дні... Прогнозую, що завтра ми його будемо розглядати до другої ночі», - сказав нардеп.

Водночас він припустив, що крім проекту держбюджету, в четвер Рада зможе розглянути ще два законопроекти, один з яких – «про аукціони щодо землі, який треба також приймати».

Нагадаємо, що парламентарі планують розглянути проект Державного бюджету на наступний рік у четвер, 14 листопада.

Як повідомлялося, закон про продаж землі ухвалено у першому читанні.«За» проголосувало 240 депутатів.

Як повідомлялося, сьогодні у Раді сьогодні «земельний день».

Нагадаємо, сьогодні парламентарям аграрії під Радою підклали свиню нардепам (фото).