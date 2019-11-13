У Раді сьогодні «земельний день» трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Раді зареєструвалося 266 депутатів

Депутати розглядатимуть у першому читанні законопроєкти про обіг землі

Верховна Рада сьогодні, 13 листопада, планує розглядати законопроєкти про землю, зокрема:

у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», № 2178 та альтернативні №№ 2178-1, 2178-2, 2178-3, 2178-4, 2178-5, 2178-6, 2178-7, 2178-8, 2178-9, 2178-10.

У першому читанні також планується розглянути ще два законопроекти, що стосуються земельних відносин: проект Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» №2194 і проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони», №2195.

У другому читанні планується розгляд проекту Закону «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про використання земель оборони» щодо підвищення ефективності використання виділених земельних ділянок», №0855.

Згідно з порядком денним, у першому читанні планується розглянути проекти законів, що стосуються вдосконалення адміністрування податків, надання правової допомоги, судової системи.

Ряд законопроектів планується розглянути у другому читанні, зокрема: «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», №0942; «Про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру», №0897.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення пропонується проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів», №2078 і альтернативний №2078-1.

У цей день також планується розглянути ряд кадрових постанов.

У Раді зареєструвалося 266 народних депутатів.

Нагадаємо, сьогодні напередодні роботи парламентарів аграрії під Радою підклали свиню нардепам (фото).

Акції протесту під Радою продовжуються: поліція працює у посиленому режимі (фото)