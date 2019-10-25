Держбюджет-2020: Зеленський доручив Мінфіну скоротити витрати на утримання чиновників на 10%



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Фото: facebook.com

Президент наголосив, що скорочення не має стосуватися вчителів і лікарів

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству фінансів під час підготовки проєкту державного бюджету на 2020 рік скоротити витрати на утримання чиновників на 10%. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Провели нараду з підготовки держбюджету-2020 до другого читання. Заслухав міністра фінансів за основними показниками. Поставив завдання скоротити витрати держбюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%. Це дасть можливість заощадити кошти і направити їх на соціально важливі статті бюджету», - написав він.

Зеленський зауважив, що скорочення не має стосуватися вчителів і лікарів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує до 3 листопада подати у Верховну Раду оновлений проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік до другого читання.

Як повідомлялось, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (№2000). За ухвалення цього рішення проголосували 255 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Згідно з документом, доходи держбюджету передбачено у сумі 1079,5 млрд грн, в тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Витрати - в сумі 1170 млрд грн.

Відповідно до законопроєкту, зростання економіки України в наступному році має прискоритися до 3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальну зарплату у проєкт держбюджету-2020 закладено на рівні 4723 гривень.

Проєкт держбюджету на 2020 рік розраховано за курсом 28,2 грн/дол., оскільки макропрогноз було затверджено ще у травні.