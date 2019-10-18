Рада схвалила бюджет-2020 у першому читанні



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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков

Інфляція у держбюджеті-2020 прогнозується на рівні 6%, курс долара - 28,2 грн, мінімальна зарплата складе 4723 грн

Верховна Рада прийняла законопроєкт про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні.

Так, нардепи підтримали проєкт постанови №2000-П «Про висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2020 рік».

За прийняття в цілому проєкту постанови №2000-п проголосували 255 депутатів за мінімально необхідних 226.

Інфляція у держбюджеті-2020 прогнозується на рівні 6%, курс долара - 28,2 грн. Мінімальна зарплата складе 4723 грн.

Наразі у проєкті прожитковий мінімум пропонується з 1 січня 2020 року - 2027 грн, з 1 липня - 2118 грн, з 1 грудня - 2189 грн.

Згідно з проєктом бюджету-2020 року, фінансування Пенсійного фонду складе 172,6 млн грн.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) виросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн до 1769 грн.

Варто зазначити, що на виплату пільг і житлових субсидій у 2020 році передбачено 47 628,6 млн грн. Таким чином, уряд планує зменшити виплати субсидій у порівнянні з 2019 роком на 8,3 млрд грн.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет Міністрів вніс до Ради проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік, який передбачає зростання реального ВВП на 3,3%, збільшення номінального ВВП до 4 551,7 млрд грн.

Як повідомлялось, 20 вересня Кабінет міністрів у ході засідання парламенту представив проєкт державного бюджету на 2020 рік з доходами 1,08 трлн грн і видатками 1,17 трлн грн.

Бюджет на 2020 рік Верховна Рада прийме не пізніше 1 грудня.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що депутати знайшли недоліки в проекті закону «Про державний бюджет України на 2020 рік». За словами Стефанчука, співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня «викликає питання».