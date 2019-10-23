Уряд переглянув макропоказники на 2020-2022 роки



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Засідання уряду Фото: kmu.gov.ua

Прогноз розроблено за двома сценаріями, які враховують вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, і базуються на прогнозних розрахунках розвитку економіки України упродовж трьох років

Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020-2022 роки. Про це повідомив прем'єрміністр Олексій Гончарук під час пресбрифінгу, передають Українські новини.

«Мінекономіки показало два сценарії, за якими країна може розвиватися в наступному році. Перший сценарій - це базовий, консервативний сценарій», - сказав він.

Прогноз розроблено за двома сценаріями, які враховують вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, і базуються на прогнозних розрахунках розвитку економіки України в 2020-2022 роках.

Згідно з прогнозом за базовим сценарієм (сценарій №1), у 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 3,7% (попередній прогноз - 3,3%), у 2021 році - на 3,8% (зберігся), у 2022 році - на 4,1% (зберігся).

Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 5,5% в 2020 році (раніше прогнозувалося 6%), 5,3% - в 2021 році (раніше передбачалося, що буде 5,7%) і 5,1 % - у 2022 році (прогноз поліпшено з 5,3%).

Середня номінальна зарплата працівників на кінець 2022 планується на рівні 16 014 гривень, кінець 2021 року - 14 187 грн, 2020 року - 12 497 грн.

Безробіття прогнозується на рівні 8,1% у 2020 році, 7,9% - у 2021 і 7,5% - у 2022 році.

Згідно зі сценарієм №2, в 2020 році прогнозується зростання ВВП на рівні 4,8%, у 2021 році - на 5,5%, у 2022 році - на 6,5%.

Зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 5,8% в 2020 році, 5% - у 2021 році, 5% - у 2022 році.

Нагадаємо, 15 травня Кабмін схвалив макропоказники на 2020-2022 роки.

Як повідомлялось, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (№2000). За ухвалення цього рішення проголосували 255 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Згідно з документом, доходи держбюджету передбачено у сумі 1079,5 млрд грн, в тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Витрати - в сумі 1170 млрд грн.

Відповідно до законопроєкту, зростання економіки України в наступному році має прискоритися до 3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальну зарплату у проєкт держбюджету-2020 закладено на рівні 4723 гривень.

Проєкт держбюджету на 2020 рік розраховано за курсом 28,2 грн/дол., оскільки макропрогноз було затверджено ще у травні.

Проєкт держбюджету до другого читання з урахуванням нових макроекономічних показників Кабмін планує внести до Ради до 2 листопада.