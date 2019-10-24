Маркарова повідомила, коли Кабмін подасть у Раду оновлений проєкт бюджету-2020



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оксана Маркарова сподівається, що Кабмін подасть у Раду оновлений проєкт бюджету на 2020 рік до 3 листопада

За словами міністерки фінансів, уряд планує до 3 листопада доопрацювати проєкт закону про держбюджет на 2020 рік з урахуванням оновлених показників макроекономічного прогнозу

Кабінет міністрів України планує до 3 листопада подати у Верховну Раду оновлений проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік до другого читання. Про це міністерка фінансів Оксана Маркарова повідомила 24 жовтня під час спілкування з журналістами в Києві, пише «Інтерфакс-Україна».

«Парламент затвердив бюджетні висновки, які ми на робочому рівні вже отримали. Сподіваємося найближчим часом отримати офіційно. І до 3 листопада Кабмін їх опрацює і подасть доопрацьований бюджет до другого читання», – сказала вона.

Як повідомлялось, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (№2000). За ухвалення цього рішення проголосували 255 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Згідно з документом, доходи держбюджету передбачено у сумі 1079,5 млрд грн, в тому числі загального фонду - 962,7 млрд грн. Витрати - в сумі 1170 млрд грн.

Відповідно до законопроєкту, зростання економіки України в наступному році має прискоритися до 3,3% ВВП з одночасним уповільненням інфляції до 6%. Мінімальну зарплату у проєкт держбюджету-2020 закладено на рівні 4723 гривень.

Проєкт держбюджету на 2020 рік розраховано за курсом 28,2 грн/дол., оскільки макропрогноз було затверджено ще у травні.