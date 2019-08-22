Держбюро розслідувань чекає Порошенка на допит 3 вересня



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ЗМІ повідомили, що 18 серпня Порошенко разом з родиною вирушив на відпочинок у норвезьке місто Олесунн

Раніше суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі

Державне бюро розслідувань в третій раз викликає п’ятого президента Петра Порошенка на допит на 3 вересня.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію пресслужби ДБР.

«Допит запланований на 3 вересня», - сказали у відомстві.

Час допиту не уточнюється.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі.

Адвокат Порошенка Ігор Головань назвав «піар-ходом» ідею допиту свого клієнта на поліграфі.

Раніше Порошенко заявив, що готовий відповісти на питання Державного бюро розслідувань на детекторі брехні в прямому ефірі, тому що не довіряє слідству.

ЗМІ повідомили, що 18 серпня Порошенко разом з родиною вирушив на відпочинок у норвезьке місто Олесунн, відомий центр риболовецького туризму.