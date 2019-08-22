Держбюро розслідувань чекає Порошенка на допит 3 вересня
ЗМІ повідомили, що 18 серпня Порошенко разом з родиною вирушив на відпочинок у норвезьке місто Олесунн
Раніше суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі
Державне бюро розслідувань в третій раз викликає п’ятого президента Петра Порошенка на допит на 3 вересня.
Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію пресслужби ДБР.
«Допит запланований на 3 вересня», - сказали у відомстві.
Час допиту не уточнюється.
Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі.
Адвокат Порошенка Ігор Головань назвав «піар-ходом» ідею допиту свого клієнта на поліграфі.
Раніше Порошенко заявив, що готовий відповісти на питання Державного бюро розслідувань на детекторі брехні в прямому ефірі, тому що не довіряє слідству.
ЗМІ повідомили, що 18 серпня Порошенко разом з родиною вирушив на відпочинок у норвезьке місто Олесунн, відомий центр риболовецького туризму.