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    Держбюро розслідувань чекає Порошенка на допит 3 вересня

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    <p>ЗМІ повідомили, що 18 серпня Порошенко разом з родиною вирушив на відпочинок у норвезьке місто Олесунн</p> - Держбюро розслідувань чекає Порошенка на допит 3 вересня

    ЗМІ повідомили, що 18 серпня Порошенко разом з родиною вирушив на відпочинок у норвезьке місто Олесунн

    Раніше суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі

    Державне бюро розслідувань в третій раз викликає п’ятого президента Петра Порошенка на допит на 3 вересня.

    Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію пресслужби ДБР.

    «Допит запланований на 3 вересня», - сказали у відомстві.

    Час допиту не уточнюється.

    Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що суд дозволив допитати Порошенка на поліграфі.

    Адвокат Порошенка Ігор Головань назвав «піар-ходом» ідею допиту свого клієнта на поліграфі.

    Раніше Порошенко заявив, що готовий відповісти на питання Державного бюро розслідувань на детекторі брехні в прямому ефірі, тому що не довіряє слідству.

    ЗМІ повідомили, що 18 серпня Порошенко разом з родиною вирушив на відпочинок у норвезьке місто Олесунн, відомий центр риболовецького туризму.

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