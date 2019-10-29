Держбюро розслідувань взялося за справу Семочка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко

ДБР об'єднало матеріали провадження про держзраду і матеріали справи про можливу причетність Семочка до призупинення процедури держзакупівель перитонеального діалізу

Державне бюро розслідувань почало розслідування проти колишнього першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки та ексначальника управління Служби безпеки України в Києві та області Сергія Семочка.

Про це 29 жовтня повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію СБУ.

16 жовтня 2018 року слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом можливої державної зради Семочка, так як контррозвідка виявила у його дружини російське громадянство.

В подальшому Генеральна прокуратура забрала цю справу у Служби безпеки України і передала її в ДБР.

«Згідно з постановою заступника генерального прокуратура для здійснення подальшого досудового розслідування матеріали кримінального провадження спрямовані до Державного бюро розслідувань», - заявили в ДБР.

У жовтні поточного року Держбюро активізувало розслідування справи проти Семочка. При цьому ДБР об'єднало матеріали провадження про держзраду і матеріали справи про можливу причетність Семочка, який очолював Головне управління контррозвідувального захисту економіки СБУ, до призупинення процедури держзакупівель перитонеального діалізу для тяжкохворих пацієнтів.

У середині жовтня слідчі бюро за рішенням суду отримали доступ до документів, які свідчать про втручання управління контррозвідувального захисту економіки СБУ в процедуру держзакупівлі препаратів для діалізу.

Як відомо, Департамент контррозвідки Служби безпеки підтвердив, що цивільна дружина і донька першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка мають громадянство Російської Федерації.

Перед цим вийшло журналістське розслідування, в якому стверджувалося, що сім’я Семочка, попри відсутність значних доходів в останні роки, володіє елітними будинками під Києвом загальною вартістю близько $8 млн, або 224 млн грн. Також журналісти повідомили, що найближчі родичі українського топ-розвідника мають російське громадянство.

В НАБУ відкрили проти Семочка кримінальне провадження із формулюванням «на підставі звинувачень в отриманні хабара».

В свою чергу Семочко подав судовий позов до команди журналістів-розслідувачів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок заявив тоді, що не бачить підстав для звільнення чи відсторонення свого першого заступника Сергія Семочка після того, як Служба безпеки підтвердила російське громадянство його родичів.