Держдеп США підтримав ініціативу Сенцова щодо звільнення в’язнів Кремля
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Росія повинна звільнити понад 60 кримських політв'язнів, включаючи Олега Сенцова, заявили у Держдепі
Державний департамент США висловився на підтримку вимог незаконно ув'язненого українця Олега Сенцова щодо звільнення всіх політичних бранців Кремля та закликав Росію піти на цей крок.
Про це йдеться в заяві речниці Державного департаменту США Хізер Науерт у Twitter
«Крим – це Україна. Ми ніколи не визнаємо спроби Росією анексувати Крим. Росія повинна звільнити понад 60 кримських політв'язнів, включаючи Олега Сенцова, який 14 травня розпочав голодування на знак протесту», - зазначила Науерт.
Вона також розмістила в повідомленні хештеги, які закликають звільнити Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Руслана Зейтулаєва та інших.
Bottom line, #Crimea is #Ukraine. We will never recognize #Russia’s purported annexation of Crimea. Russia should release its 60+ Crimean political prisoners, including Oleh Sentsov (on hunger strike since May 14). #FreeSentsov #FreeKolchenko #FreeBalukh #FreeZeytullayev— Heather Nauert (@statedeptspox) 29 травня 2018 р.
Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії. На його підтримку пройшли ряд акцій в Україні та світі.
28 травня у Федеральній службі виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявили, що Сенцов погодився отримувати підтримуючу терапію.
Згодом стали відомі подробиці про підтримуючу терапію для Сенцова.
Адвокат політв’язня Дмитро Дінзе повідомив, що 4 червня відвідає Сенцова у колонії.