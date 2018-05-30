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    Держдеп США підтримав ініціативу Сенцова щодо звільнення в’язнів Кремля

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    Держдепартамент США - Держдеп США підтримав ініціативу Сенцова щодо звільнення в’язнів Кремля
    Держдепартамент США

    Росія повинна звільнити понад 60 кримських політв'язнів, включаючи Олега Сенцова, заявили у Держдепі

    Державний департамент США висловився на підтримку вимог незаконно ув'язненого українця Олега Сенцова щодо звільнення всіх політичних бранців Кремля та закликав Росію піти на цей крок.

    Про це йдеться в заяві речниці Державного департаменту США Хізер Науерт у Twitter

    «Крим – це Україна. Ми ніколи не визнаємо спроби Росією анексувати Крим. Росія повинна звільнити понад 60 кримських політв'язнів, включаючи Олега Сенцова, який 14 травня розпочав голодування на знак протесту», - зазначила Науерт.

    Вона також розмістила в повідомленні хештеги, які закликають звільнити Олександра Кольченка, Володимира Балуха, Руслана Зейтулаєва та інших.

    Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії. На його підтримку пройшли ряд акцій в Україні та світі.

    28 травня у Федеральній службі виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявили, що Сенцов погодився отримувати підтримуючу терапію.

    Згодом стали відомі подробиці про підтримуючу терапію для Сенцова.

    Адвокат політв’язня Дмитро Дінзе повідомив, що 4 червня відвідає Сенцова у колонії.

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