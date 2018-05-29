«Він потрібен живим»: стали відомі подробиці про підтримуючу терапію для Сенцова

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«Рішення про терапію говорить, що справа погана», - вважає Наталія Каплан

Підтримуюча терапія, яку український політв’язень Олег Сенцов почав приймати у російській колонії, продовжить йому життя.

Про це 29 травня написала на своїй сторінці у Facebook двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан.

«Це продовжить життя Олегу. Він продовжує боротися, але щоб не говорили тюремні лікарі про стабільний стан, рішення про терапію говорить, що справа погана. Якщо Олег сам погодився на терапію, можу його тільки підтримати в цьому. Він потрібен живим. Чи витримав би він на одній воді до Чемпіонату світу - велике питання», - зазначила Каплан.

За її словами, на даний момент немає достовірної інформації щодо добровільної згоди Сенцова на підтримуючу терапію. «Цілком можливо, що це було добровільно-примусово: або сам п'єш, або насильно за рекомендацією лікарів», - написала родичка політв’язня.

Каплан додала, що такого роду терапія – це «просто заміна води на якусь поживну суміш, що теж не є виходом з голодування».

Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії. На його підтримку пройшли ряд акцій в Україні та світі.

28 травня у Федеральній службі виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявили, що Сенцов погодився отримувати підтримуючу терапію.

Адвокат політв’язня Дмитро Дінзе повідомив, що 4 червня відвідає Сенцова у колонії.