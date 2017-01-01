Держдеп США відреагував на скандали навколо НАБУ

США закликали всі гілки влади України до співпраці, щоб викорінити корупцію із суспільного життя

Офіційний Вашингтон висловив вкрай критичну реакцію на скандали, пов'язані з підривом антикорупційних зусиль в Україні. Відповідну заяву оприлюднив у понеділок Державний департамент США. «Недавні події, включаючи підрив слідства у сфері корупції на високому рівні, арешти чиновників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та



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США закликали всі гілки влади України до співпраці, щоб викорінити корупцію із суспільного життя

Офіційний Вашингтон висловив вкрай критичну реакцію на скандали, пов'язані з підривом антикорупційних зусиль в Україні.

Відповідну заяву оприлюднив у понеділок Державний департамент США.

«Недавні події, включаючи підрив слідства у сфері корупції на високому рівні, арешти чиновників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та вилучення чутливих файлів НАБУ, викликають занепокоєння щодо зобов'язань України боротися з корупцієюі», - підкреслюється в документі.

У Вашингтоні назвали ці дії спробою «підірвати незалежні антикорупційні інституціїі», яким США та інші країни надавали підтримку.

«Це підриває довіру громадськості та загрожує ризиком зменшення міжнародної підтримки України», - наголосили в Держдепі.

При цьому нагадуються слова держсекретаря США Рекса Тіллерсона: «Для України немає сенсу боротися за її тіло на Донбасі, якщо вона втрачає свою душу в корупції. Антикорупційні установи повинні підтримуватися, отримувати ресурси та бути захищенимиі».

У цьому зв'язку Сполучені Штати, «відображаючи вибір народу України», закликали всі гілки влади України до співпраці, щоб викорінити корупцію із суспільного життя.

«Знищення корупції є ключем для досягнення стабільності, безпеки та процвітання всіх українців», - наголошується в документі.

Нагадаємо, в неділю генпрокурор Юрій Луценко заявив, що «весь апарат агентів НАБУ є поза законом», а під час роботи вони використовують незаконні методи провокації та контрабандну техніку.

Також генпрокурор звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в незаконній діяльності ФБР на території України.

Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України, які провели обшук в агента НАБУ Катерини у «справі Пімахової», знайшли у жінки три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati.

Після цього керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростував інформацію про начебто наявність дорогої нерухомості та автомобілів в «агента Катерини».

Нагадаємо, 29 листопада стало відомо про затримання агента НАБУ співробітниками СБУ, які отримали відповідний дозвіл від ГПУ. Йдеться про передачу 15 тисяч доларів Діні Пімаховій, першій заступниці голови Державної міграційної служби. У ДМС заявили, що «впродовж декількох місяців агент НАБУ, син колишнього народного депутата від Партії регіонів Юрія Боярського, виконуючи незаконні вказівки окремих керівників НАБУ, неодноразово намагався спровокувати Діну Пімахову, пропонуючи великі суми хабарів за прийняття нею незаконних рішень щодо легалізації в Україні громадян В'єтнаму та Ірану, яких навіть не існувало в реальності».